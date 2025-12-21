Ένα γκολ του Ντέλετιτς στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων, επέτρεψε στον Ηρακλή να παραμείνει στην κορυφή του Α΄ ομίλου της Super League 2. Ο «Γηραιός» νίκησε 2-1 στη Χαλάστρα τον ΠΑΟΚ Β΄ στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, για τη 15η αγωνιστική, και περιμένει τυχόν «στραβοπάτημα» της Αναγέννησης Καρδίτσας στο δευτεριάτικο (22/12) δύσκολο παιχνίδι της με τον Αστέρα Β΄ στην Τρίπολη, ώστε να ξεφύγει στην πρώτη θέση.

Οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν στο 20΄ με τον Τσιντώνη, αλλά ο Γκιτέρσος ισοφάρισε με πέναλτι στο 62΄ και ο «Δικέφαλος» έδειχνε να κρατάει τον βαθμό, μέχρι που στο φινάλε «μίλησε» ο Ντέλετιτς, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή.

Στον αντίποδα, η Νίκη Βόλου δεν απέφυγε τη βαθμολογική απώλεια στην Καβάλα, καθώς έμεινε στο 2-2 με την τοπική ομάδα και βρίσκεται πλέον στο -5 από την κορυφή. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν δύο φορές, με τον Λουκίνα (42΄) και τον Στοϊλκοβιτς (65΄), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τις απαντήσεις με τους Ξυγκόρο (58΄) και Σιφναίο (78΄) και πήραν έναν σημαντικό βαθμό, στην προσπάθειά τους να μπουν στα πλέι-οφ.

Η 15η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Μακεδονικός–Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Καμπανιακός–ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Καβάλα–Νίκη Βόλου 2-2

ΠΑΟΚ Β΄-ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 22/12

Βαθμολογία (Σε 15 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 37

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33 -14αγ.

3. Νίκη Βόλου 32

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27 -14αγ.

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β’ 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6