Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, το οποίο ασχολήθηκε κατά βάση με τα του προγραμματισμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Παναργειακός, έπειτα από τη δικαίωσή του από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, θα βρίσκεται κανονικά στην κατηγορία, η οποία θα απαρτίζεται από δύο ομίλους όπου θα υπάρξει και πάλι η διαδικασία των Play Off και Play Out για την άνοδο και τον υποβιβασμό, αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του ΔΣ:

-Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα Πρακτικά του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.

-Εγγράφηκαν νέα μέλη οι ομάδες: Athens Kallithea, Μαρκό, Ολυμπιακός Β’. Αναμένεται η υποβολή νομιμοποιητικών από τις ομάδες Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΣ Λαμία, Αναγέννηση Καρδίτσας και Ελλάς Σύρου, προκειμένου να ακολουθήσει η εγγραφή τους.

-Αναγνώστηκαν οι αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αφορούν στις ΠΑΕ Παναργειακός και ΠΑΕ Παναχαϊκή προς ενημέρωση των ΠΑΕ μελών του Δ.Σ..

-Ορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία κλήρωσης του Πρωταθλήματος Αγωνιστικής Περιόδου 2025/26.

-Αποφασίστηκε, μειοψηφούσας της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής, η ανάθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αγωνιστικής περιόδου 2025/26 και εξεύρεση ονοματοδοσίας στην εταιρεία PERCAPITA Α.Ε.

-Ψηφίστηκε η προκήρυξη Πρωταθλήματος Αγωνιστικής Περιόδου 2025/26 με τη συμμετοχή 21 ομάδων. Έντεκα (11) ομάδες στον Α’ Όμιλο (ΠΟΤ Ηρακλής, ΠΑΣ Γιάννινα, Μακεδονικός, Καμπανιακός, ΠΑΟΚ Β’, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Καβάλα, Νέστος Χρυσούπολης, ΠΑΣ Λαμία, Αστέρας Τρίπολης B’) και δέκα (10) ομάδες στον Β’ Όμιλο (Athens Kallithea, Αιγάλεω, Ελλάς Σύρου, Ηλιούπολη, Καλαμάτα, Μαρκό, Ολυμπιακός Β’, Παναργειακός, Πανιώνιος, Χανιά). Στα Play Off θα αγωνιστούν οι ομάδες στις θέσεις 1-4 και στα Play Out οι ομάδες στις θέσεις 6-10. Η 11η ομάδα του Α’ Ομίλου θα υποβιβάζεται απευθείας. Από τα play off / play out προβιβάζονται οι πρωταθλητές κάθε ομίλου και υποβιβάζονται τέσσερις από κάθε όμιλο. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του παράβολου και της δήλωσης συμμετοχής στο πρωτάθλημα, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, ορίζεται η Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025 και ώρα 14:30.

-Επίσης το συμβούλιο αποφάσισε ότι αν εντέλει οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή έως την καταληκτική ημερομηνία είναι:

Είκοσι (20), θα αγωνιστούν σε δυο ομίλους όπου προβιβάζονται οι δυο πρωταθλητές και υποβιβάζονται 8.

Δεκαεννέα (19), θα αγωνιστούν σε δυο ομίλους όπου προβιβάζονται οι δυο πρωταθλητές και υποβιβάζονται 7.

Δεκαοκτώ (18), θα αγωνιστούν σε έναν όμιλο όπου προβιβάζονται οι δυο πρώτοι και υποβιβάζονται 6.

Προηγήθηκε η Γενική Συνέλευση της SL2, όπου εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός 2024-2025.