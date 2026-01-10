Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν το Σάββατο Νίκη Βόλου και Ηρακλής, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «Παντελής Μαγουλάς», στο ματς που «άνοιξε την αυλαία» της 16ης αγωνιστικής, στον Α’ όμιλο της Super League 2.

Στο ντεμπούτο του Πετράκη, στον πάγκο του ο «Γηραιός» διατήρησε το αήττητο στο εφετινό πρωτάθλημα (11-5-0), αλλά η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση δύο βαθμών από τους Θεσσαλονικείς, έχει πλέον τη δυνατότητα να «σκαρφαλώσει» στο… ρετιρέ, εφόσον επικρατήσει την Κυριακή (11/1) της Καβάλας, στη θεσσαλική πόλη.

Ο Ηρακλής «άνοιξε το σκορ» στο 23ο λεπτό με το γκολ του Μάναλη, ενώ η Νίκη Βόλου, η οποία είναι αήττητη στα τελευταία 11 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα (5-6-0), ισοφάρισε στο 33΄ με τον Τζανετόπουλο.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου της Super League 2 έχει ως εξής:

Νίκη Βόλου – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός – Μακεδονικός Έναρξη 15:00

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β΄ Έναρξη 15:00

ΠΑΣ Γιάννινα – Αστέρας Τρίπολης Β΄11/1

Αναγέννηση Καρδίτσας – Καβάλα 11/1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 38 -16αγ.

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 36

3. Νίκη Βόλου 33 -16αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄27

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β΄15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 12

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9

10. Μακεδονικός 6