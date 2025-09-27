Με μία επιβλητική εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ Β’ πέρασε νικηφόρα με το ευρύ 4-2 από την έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα και πανηγύρισε στην 3η αγωνιστική του Α΄ ομίλου το πρώτο του «τρίποντο» στην εφετινή SuperLeague 2. Στον αντίποδα οι γηπεδούχοι παραμένουν χωρίς βαθμό, μετά από τρεις γύρους στο πρωτάθλημα.

Ο Μούστμα άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς στο 20΄, δίνοντας τη σκυτάλη στον Μπάλντε, ο οποίος με δύο προσωπικά τέρματα (32΄, 45΄) διαμόρφωσε το 3-0. Ο Τσοπούρογλου στο 52΄ από την άσπρη γραμμή έγραψε το 4-0, για να κατεβάσει ταχύτητα στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ Β’, δίνοντας την ευκαιρία στον ΠΑΣ να μειώσει στο τελικό 4-2, με γκολ των Μπουλάρι (57΄ πεν.) και Αριγίμπι (87΄).

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Μακεδονικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 2-4

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

14:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής

14:00 Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

17:00 Γήπεδο Δόξας Δράμας, Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα

Βαθμολογία

1. Νίκη Βόλου 6

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 5 – σε 3 αγώνες

4. ΠΟΤ Ηρακλής 4

5. Μακεδονικός 4 – σε 3 αγώνες

6. Νέστος Χρυσούπολης 3

7. Καμπανιακός 3

8. ΠΑΟΚ Β’ 3 – σε 3 αγώνες

9. Καβάλα 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0 – σε 3 αγώνες