Ο Νίκος Μπαδήμας αποτελεί τον διάδοχο του Παναγιώτη Γκουτσίδη στην τεχνική ηγεσία της Ηλιούπολης. Η αθηναϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανάληψη του πόστου από τον 50χρονο προπονητή, που θα κάνει ντεμπούτο στο ματς του Σαββάτου (4/10, 14:00) κόντρα στο Αιγάλεω.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Νίκο Μπαδήμα, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Ο έμπειρος τεχνικός έχει διατελέσει προπονητής του Εργοτέλη, της Κοζάνης, της Μαρκό και του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο κύριος Μπαδήμας θα πλαισιώνεται από το εξής τεχνικό επιτελείο, το οποίο αποτελείται από τον γυμναστή Γιώργο Κουδούνη, τον προπονητή τερματοφυλάκων Χρήστο Σίτο και τον φυσιοθεραπευτή Θανάση Μάνικα. Καλωσορίζουμε τον Νίκο Μπαδήμα στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».