Από τα τρία παιχνίδια με τα οποία άνοιξε η αυλαία του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2, το ένα κρίθηκε νωρίς, το δεύτερο ολοκληρώθηκε ισόπαλο ενώ το τρίτο είχε δραματικό φινάλε.

Δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της, η Καλαμάτα επιβλήθηκε με 2-0 της Μαρκό. Η «Μαύρη Θύελλα» σκόραρε στο ξεκίνημα κάθε ημιχρόνου και πήρε εύκολα το πρώτο φετινό της «τρίποντο». Από ενέργεια του Πέτρου Καλουτσικίδη, στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, ο Μπάμπης Παυλίδης την έσπρωξε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Κι αν το φάουλ του Ζουλιάν Μπονέτο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ήρθε στο 49’ το γκολ από τον 31χρονο Αργεντινό για το τελικό αποτέλεσμα.

Ιστορία «γράφηκε» στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», καθώς σε ηλικία 40 ετών, 11 μηνών και 24 ημερών, ο Πορτογάλος Μάρκο Παϊσάο της Athens Kallithea έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ξένος στην ιστορία της Β’ Εθνικής/Super League 2, ξεπερνώντας τον Αλέξις Ρομαό, που είχε το ρεκόρ, ως παίκτης της ίδιας ομάδας. Ρεκόρ που συνοδεύτηκε από νίκη για την ομάδα του Κωνσταντίνου Μπράτσου, έστω κι αν αυτή ήρθε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Όλα συνέβησαν στο δεύτερο μέρος. Η αποβολή του Μανσού Φοφανά άφησε με παίκτη λιγότερο τους γηπεδούχους που βρέθηκαν πίσω και στο σκορ, από το γκολ του Αλεξάντερ Σαταριάνο. Το «Σίτι» αντέδρασε και ισοφάρισε έξι λεπτά μετά με τον Γιάννη Βάρκα αλλά λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα ο Χουάν Καμίλο Καντίγιο έδωσε τους τρεις βαθμούς στην Athens Kallithea.

Στην Ηλιούπολη, τέλος, η ομώνυμη ομάδα κι ο Παναργειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν με τον Ούλρικ Φοκάμε στο 25’ αλλά στο 39’ ο Φαρούκ Μίνα ισοφάρισε για την Ηλιούπολη.

Η 1η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Αιγάλεω ΑΟ – Athens Kallithea FC 1-2

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-1

Χανιά – Ελλάς Σύρου 14/9

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 14/9