Με το… δεξί ξεκίνησε η θητεία του Δημήτρη Σπανού στον πάγκο του ΠΟΤ Ηρακλή. Χάρη σε γκολ του Εραμούσπε 15΄ και του Παναγιωτίδη στο 75΄, ο «Γηραιός» νίκησε στη Δράμα με 2-1 την -τυπικά γηπεδούχο- Καβάλα (μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Σιφναίο) και πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στον Α΄ όμιλο της Super League 2.

Πρώτο «τρίποντο» και για τον Μακεδονικό, ο οποίος με «χρυσή» αλλαγή τον Αλτιντζή επικράτησε 1-0 στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» γνώρισε τη δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια, στο ξεκίνημα μίας πολύ δύσκολης χρονιάς για την ιστορική ομάδα.

Νωρίτερα, η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β΄, πέτυχε το «2 στα 2» και προπορεύεται στη βαθμολογία, τουλάχιστον μέχρι τα αυριανά ματς.

Tα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

ΠΑΟΚ Β΄–Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Καβάλα–ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός–ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Νίκη Βόλου–Καμπανιακός 21/9

Αστέρας Τρίπολης Β΄–Νέστος Χρυσούπολης 21/9

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

2. ΠΟΤ Ηρακλής 4

3. Καμπανιακός 3 -1αγ.

4. Νέστος Χρυσούπολης 3 -1αγ.

5. Νίκη Βόλου 3 -1αγ.

6. Μακεδονικός 3

7. Αστέρας Τρίπολης Β’ 1 -1αγ.

9. Καβάλα 0

9. ΠΑΟΚ Β’ 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0