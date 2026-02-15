Το φετινό αήττητο της Καλαμάτας έσπασε… Ο Πανιώνιος, στην πρεμιέρα των play off της Super League 2, νίκησε με 2-0 στην Παραλία κι έδωσε τεράστιο ενδιαφέρον στη μάχη της ανόδου από τον Β’ Όμιλο του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη άνοιξε το σκορ με σουτ του Τάσου Κρητικού στο 53’ και, αφού άντεξε στην πίεση της «Μαύρης Θύελλας», βρήκε και δεύτερο γκολ, με τον Γιάννη Κιάκο στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι «κυανέρυθροι» έπιασαν στην κορυφή την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη και πλέον κρατούν την κατάσταση στα χέρια τους.

Στο άλλο παιχνίδι των Play Off, το οποίο διεξήχθη στο Μαρκόπουλο, η Μαρκό χάρη σε κεφαλιά του τερματοφύλακα (!) Χρήστου Θεοδωράκη στην τελευταία – κυριολεκτικά – φάση, απέσπασε ισοπαλία με 1-1 από τον Ολυμπιακό Β’. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί στο 64’ με το σουτ του Απόστολου Μαρτίνη, ωστόσο δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το «τρίποντο».

Εν τω μεταξύ, καταδικαστική ήττα γνώρισαν τα Χανιά που είδαν την Ελλάδα Σύρου να περνάει νικηφόρα από τα Περιβόλια χάρη σε γκολ του Ηρακλή Γαρουφαλιά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι Συριανοί είχαν προηγηθεί με τον Σπύρο Νάτσο στο 24’, για να ισοφαρίσουν οι Κρητικοί στο 56’ με πέναλτι του Μπλερ Τουργκότ. Την τελευταία λέξη είχε ο Γαρουφαλιάς που έστειλε την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας των play out.

Στην Ηλιούπολη, μετά από ένα στείρο πρώτο μέρος, ο Παναργειακός έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 33’ λόγω αποβολής του Μπραχίμα Κονέ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα μείνουν στη «λευκή» ισοπαλία, όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ορέστης Κρέιτσι χάρισε το «τρίποντο» στην Ηλιούπολη του Θωμά Γράφα. Εκείνη του Σάκη Παπαβασιλείου τελείωσε το ματς με εννέα, αφού στο φινάλε αποβλήθηκε και ο Νίκος Νικολετόπουλος.

Νίκη με το ίδιο σκορ σημείωσε και το Αιγάλεω υποδεχόμενο στο ουδέτερο της Καισαριανής την Athens Kallithea FC. Στο ντεμπούτο των Νίκου Αναστόπουλου στον πάγκο του «Σίτι» και του Δημήτρη Καλαϊτζίδη σε αυτόν της Καλλιθέας, τη διαφορά έκανε το σουτ του Κινγκ Φαϊζάλ στο 26’, αλλά και η απόκρουση του Καραργύρη στο 63’ στο πέναλτι του Χαβιέ Ματίγια που απέτυχε να ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους.

H 1η αγωνιστική των Play Off του Β’ Ομίλου:

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

Βαθμολογία

Πανιώνιος 25 Καλαμάτα ΠΣ 25 ΓΣ Μαρκό 7 Ολυμπιακός Β’ 15

Η 1η αγωνιστική των Play Out του Β’ Ομίλου:

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-0

Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-2

Αιγάλεω – Athens Kallithea FC 1-0

Βαθμολογία