Ο Πανιώνιος έφυγε νικητής (2-1) από τη Σύρο, αφού χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να επιβληθεί με 2-1 της Ελλάς Σύρου στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Super League 2.

Ο Προβυδάκης με όμορφο σουτ μόλις στο 4ο λεπτό , άνοιξε τις αποστάσεις για τους Νησιώτες, πριν η ομάδα της Νέας Σμύρμνης, πρώτα (39’) με σουτ του Μόρσεϊ και στο δεύτερο μέρος (83’) κεφαλιά του Βοΐλη, φτάσει στη νίκη και βρεθεί ξανά δύο μόλις βαθμούς κάτω από την κορυφή και την Καλαμάτα.

Στο 71ο λεπτό ο Πανιώνιος είχε οριζόντιο δοκάρι σε σουτ του Γιακόβλεφ.

Η 8η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2:

Athens Kallithea FC – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 1-2

Αιγάλεω – Χανιά 2/11

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 18

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β΄ 13

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Χανιά 6 -7αγ.

8. Αιγάλεω 6 -7αγ.

9. Ηλιούπολη 4

9. Παναργειακός 3

Πηγή: ΑΠΕ