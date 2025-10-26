Σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο από τις πιο σταθερές ομάδες του Β’ Ομίλου της Super League 2, Πανιώνιος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στη Νέα Σμύρνη, σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική. Αμφότερες διατήρησαν το αήττητό τους, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγονται στα φαβορί για τις πρώτες θέσεις της κατηγορίας.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε γκολ, αλλά είχε ρυθμό και φάσεις και για τις δύο πλευρές. Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη μπήκε δυναμικά στην επανάληψη και μόλις στα 13’’ άνοιξε το σκορ: ο Γιάκοβλεφ έβγαλε ωραία ασίστ στον Μωραΐτη, ο οποίος με δυνατό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα σε αποθέωση από την εξέδρα.

Η Καλαμάτα, όμως, αντέδρασε και στο 60′ έφτασε στην ισοφάριση. Ο Μπονέτο έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Μορέιρα, με προβολή στο ύψος της περιοχής, νίκησε τον Γιαννακόπουλο για το 1-1.

Ο Πανιώνιος πίεσε μέχρι το τέλος για τη νίκη, έχοντας διπλή ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τους Κολοβό και Στούπη, ωστόσο η «μαύρη θύελλα» άντεξε, και κράτησε τον βαθμό, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, δύο πόντους μπροστά από τους «κυανέρυθρους».

Στον άλλο σημερινό αγώνα το Μαρκό επικράτησε του Ολυμπιακού Β’ με 2-0.

Η 7η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Ηλιούπολη – Χανιά 0-2

Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-4

Πανιώνιος – Καλαμάτα ΠΣ 1-1

ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 2-0

Βαθμολογία:

1. Καλαμάτα ΠΣ 17

2. Πανιώνιος 15

3. Ολυμπιακός Β’ 13

4. Athens Kallithea FC 12

5. ΓΣ Μαρκό 12

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 6

8. Χανιά 6

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1

Πηγή: ΑΠΕ