Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Χαλάστρα ανάμεσα στον Καμπανιακό και τον Νέστο Χρυσούπολης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, σε παιχνίδι στο οποίο τα πάντα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Βασίλη Κωστίκα στο 66ο λεπτό, για να ισοφαρίσουν οι Θεσσαλονικείς με σουτ του Δημήτρη Ανανιάδη στο 84’. Έτσι, οι δυο ομάδες παραμένουν ισόβαθμες έχοντας από τέσσερις βαθμούς μετά από πέντε αγώνες.

Νωρίτερα, ο Αστέρας Τρίπολης υποχρέωσε τη Νίκη Βόλου στην πρώτη της απώλεια βαθμών, κερδίζοντάς τη με 3-1 (43’ αυτ. Βάσκο Γκοντέλιο, 64’ Μίκαελ Τσιντέρα Όκο, 81’ Δημήτρης Γραμμένος – 21’ Γιάννης Λουκίνας) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και μάλιστα με ανατροπή στο σκορ.

Αποτέλεσμα που έδωσε στον ΠΟΤ Ηρακλής τη δυνατότητα να ανέβει στην κορυφή, καθώς οι «κυανόλευκοι» πέρασαν επιβλητικά από την Ευκαρπία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Θεοδόση Μαχαίρα, κερδίζοντας με 4-1 τον Μακεδονικό (73’ Τάσος Αμανατίδης – 45’+1’, 55’ Μαχαίρας, 51’ Παναγιώτης Κυνηγόπουλος, 76’ Ροντρίγκο Εραμούσπε).

Την Κυριακή (12/10), ο ΠΑΣ Γιάννινα φιλοξενεί στους «Ζωσιμάδες» την Αναγέννηση Καρδίτσας ενώ στο «Ανθή Καραγιάννη» η Καβάλα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’.

Η 5η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Super League 2:

Μακεδονικός – ΠΟΤ Ηρακλής 1-4

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 12/10 (16:00)

ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγέννηση Καρδίτσας 12/10 (16:00)

Βαθμολογία (5 Αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 13

2. Νίκη Βόλου 12

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 9 -4αγ.

5. Μακεδονικός 5

6. Καβάλα 4 -4αγ.

7. Νέστος Χρυσούπολης 4

8. Καμπανιακός 4

9. ΠΑΟΚ Β’ 3 -4αγ.

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0 -4αγ.