Αφότου έχασε πέρυσι την άνοδο στο φινάλε των πλέι-οφ από την Κηφισιά, η Καλαμάτα ξεκίνησε φέτος ως φαβορί στον Β΄ όμιλο της Super League 2 και, στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον, δικαιώνει αυτόν τον τίτλο.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε από τα Περιβόλια με νίκη 2-1 επί των Χανίων, έκανε το «2 στα 2» και τέθηκε από νωρίς επικεφαλής της κατάταξης.
Ο Μορέιρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 10΄ και ο Μπονέτο με πέναλτι στο 19΄ πέτυχαν τα γκολ των νικητών, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 31΄ με τον Ιωαννίδη, επίσης με πέναλτι. Η «μαύρη θύελλα» κέρδισε άλλο ένα πέναλτι στο β΄ ημίχρονο (75΄), αλλά ο Στογιάνοβιτς απέκρουσε την εκτέλεση του Παμλίδη.
Στο άλλο σημερινό ματς της 2ης αγωνιστικής, η νεοφώτιστη Μαρκό επικράτησε 1-0 της Ηλιούπολης με σκόρερ τον Σεμπά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου:
Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0
Χανιά – Καλαμάτα 1-2
Πανιώνιος – Athens Kallithea 21/9
Παναργειακός – Αιγάλεω 21/9
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄ 21/9
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)
1. Καλαμάτα 6 -2αγ.
2. Athens Kallithea FC 3
3. Μαρκό 3 -2αγ.
4. Ελλάς Σύρου 1
5. Παναργειακός 1
6. Πανιώνιος 1
7. Ολυμπιακός Β’ 1
8. Ηλιούπολη 1 -2αγ.
9. Χανιά 1 -2αγ.
10. Αιγάλεω 0