Μπορεί να συνάντησε σθεναρή αντίσταση από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ωστόσο ο Ηρακλής πέρασε εν τέλει νικηφόρα το Σάββατο από τα Ιωάννινα, ολοκληρώνοντας με νίκη τις υποχρεώσεις του στην κανονική περιόδο του Α’ ομίλου της Super League 2.

Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας επιβλήθηκαν με 2-1 του “Άγιαξ” της Ηπείρου, χάρη σε κεφαλιά του Ντουρμισάι στο 89ο λεπτό.

Ο Ηρακλής είχε ανοίξει το σκορ στο 15’ με πέναλτι του Μάναλη, όμως οοι γηπεδούχοι απάντησαν νωρίς στο δεύτερο μέρος, ισοφαρίζοντας στο 49’ με τον Κοντονίκο.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 66’, μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Δούμα, εξέλιξη που αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Ντουρμισάι να χαρίζει τελικά το τρίποντο στους φιλοξενούμενους λίγο πριν το φινάλε.

Ήττα-σοκ για την Αναγέννηση στην Καρδίτσα

Από εκεί και πέρα, απρόσμενη ήττα γνώρισε η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έχασε 2-1 εντός έδρας από τον Νέστο Χρυσούπολης. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς, μόλις στο 11’, με τον Γλύνο, με την ομάδα του Δημήτρη Σπανού να φέρνει το ματς στα ίσα στο 29’ με σουτ του Κάσσου. Ωστόσο, ο Σέα στο 34’ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Νέστο, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος.

Τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας κατέλαβε η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε 1-0 στην έδρα του ουραγού Μακεδονικού με γκολ του Λουκίνα στο 60’, υπερτερώντας της Αναγέννησης στη διαφορά τερμάτων.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε με άνεση 4-1 του Καμπανιακού, ενώ Καβάλα και Αστέρας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Σε αναμετρήσεις για την 18η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΠΑΟΚ Β΄ – Καμπανιακός 4-1

Μακεδονικός – Νίκη Βόλου 0-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Καβάλα – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 44

2. Νίκη Βόλου 39

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 32

5. ΠΑΟΚ Β΄ 24

6. Καβάλα 23

7. Νέστος Χρυσούπολης 18

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6

Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α’ Ομίλου:

Play Offs

1. Ηρακλής 22

2. Νίκη Βόλου 20

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20

4. Αστέρας Β’ 16

Play Outs

5. ΠΑΟΚ Β’ 12

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 3