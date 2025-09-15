Με νίκη ξεκίνησε η Νίκη Βόλου την προσπάθειά της στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, καθώς επικράτησε στο «Παντελής Μαγουλάς» με σκορ 1-0 του ΠΑΟΚ Β’, με γκολ που σημείωσε ο αρχηγός της Γιάννης Λουκίνας στο 77ο λεπτό.
Διαιτητής: θωμάς Μπουρουζίκας (Λάρισα)
Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88′ λ.τ Σίλβα), Γιακουμάκης (63′ Στοΐλκοβιτς), Λουκίνας (88′ Τζιώρας).
ΠΑΟΚ Β’ (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72′ Μέντες), Τσοπούρογλου (83′ Γραββάνης), Αδάμ, Μουστμά (46′ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83′ Κανίς).
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου
Καμπανιακός – Καβάλα 1-0
Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’ 2-2
Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 1-0