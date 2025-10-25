Τα Χανιά πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή Super League 2, επικρατώντας 2-0 στην έδρα της Ηλιούπολης.

Οι Κρητικοί ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2’ με τον Φράνκο Λάμτσε, ενώ στο 33’ ο Άοσμαν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «σφραγίζοντας» την πρώτη φετινή νίκη.

Εντυπωσιακή ήταν και η Athens Kallithea, που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με εμφατικό 4-0 απέναντι στον Παναργειακό εκτός έδρας. Ο Γκολφίνο άνοιξε το σκορ στο 11’, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Αθήνας «καθάρισε» το ματς μέσα σε έξι λεπτά, με τους Καντίγιο (69’), Μαυρία (73’) και Πασαλίδη (75’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η 7η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0

Ηλιούπολη – Χανιά 0-2

Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-4

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

14:00 Πανιωνίου, Πανιώνιος – Καλαμάτα ΠΣ (Action24)

15:00 Μαρκόπουλου, ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ (sportal.gr)

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα ΠΣ 16

2. Πανιώνιος 14

3. Ολυμπιακός Β’ 13

4. Athens Kallithea FC 12 -7αγ.

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.

7. Αιγάλεω 6 -7αγ.

8. Χανιά 6 -7αγ.

9. Παναργειακός 3 -7αγ.

10. Ηλιούπολη 1 -7αγ.