Τα Χανιά πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στη φετινή Super League 2, επικρατώντας 2-0 στην έδρα της Ηλιούπολης.
Οι Κρητικοί ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2’ με τον Φράνκο Λάμτσε, ενώ στο 33’ ο Άοσμαν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, «σφραγίζοντας» την πρώτη φετινή νίκη.
Εντυπωσιακή ήταν και η Athens Kallithea, που επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με εμφατικό 4-0 απέναντι στον Παναργειακό εκτός έδρας. Ο Γκολφίνο άνοιξε το σκορ στο 11’, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Αθήνας «καθάρισε» το ματς μέσα σε έξι λεπτά, με τους Καντίγιο (69’), Μαυρία (73’) και Πασαλίδη (75’) να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.
Η 7η αγωνιστική του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 0-0
Ηλιούπολη – Χανιά 0-2
Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-4
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
14:00 Πανιωνίου, Πανιώνιος – Καλαμάτα ΠΣ (Action24)
15:00 Μαρκόπουλου, ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ (sportal.gr)
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα ΠΣ 16
2. Πανιώνιος 14
3. Ολυμπιακός Β’ 13
4. Athens Kallithea FC 12 -7αγ.
5. ΓΣ Μαρκό 9
6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.
7. Αιγάλεω 6 -7αγ.
8. Χανιά 6 -7αγ.
9. Παναργειακός 3 -7αγ.
10. Ηλιούπολη 1 -7αγ.