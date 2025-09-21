Το γκολ του Παπαγεωργίου (15΄) αποδείχθηκε αρκετό στον Πανιώνιο, για να νικήσει (1-0) την Athens Kallithea και να πανηγυρίσει την πρώτη του επιτυχία στη φετινή Super League 2.

Επίσης στο 35′ σε απευθείας εκτέλεσή του, η μπάλα αποκρούστηκε από τον Παπαδόπουλο και στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Μπούτσικος (Μακεδονίας)

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπεχαράνο (90′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν Ντερ Βάτερ (81′ Κρητικός), Γιακόβλεφ (90′ Γιένσεν), Παπαγεωργίου (64′ Τσέργας), Μωραΐτης (64′ Βοΐλης).

Athens Kallithea (Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ματίγια (76′ Γερολέμου), Σαρδέλης (59′ Γκολφίνος), Γρίβας (81′ Βασιλόγιαννης), Ινσούα, Σωτηράκος (46′ Πασαλίδης), Μεταξάς, Σαταριάνο, Γκέζος, Ντεντάκης, Παϊσάο (46′ Καντίγιο).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2:

Μαρκό – Ηλιούπολη 1-0

Χανιά – Καλαμάτα 1-2

Πανιώνιος – Athens Kallithea 1-0

Παναργειακός – Αιγάλεω 21/9

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄ 21/9

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 1 αγώνα)

1. Καλαμάτα 6 -2αγ.

2. Πανιώνιος 4 2αγ.

3. Athens Kallithea FC 3 -2αγ.

3. Μαρκό 3 -2αγ.

4. Ελλάς Σύρου 1

5. Παναργειακός 1

7. Ολυμπιακός Β’ 1

8. Ηλιούπολη 1 -2αγ.

9. Χανιά 1 -2αγ.

10. Αιγάλεω 0