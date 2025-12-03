Ο Πανιώνιος νίκησε τον Ολυμπιακό Β΄ με 4-1 σε εξ αναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής για τον Β΄ όμιλο του πρωταθλήματος της Super League 2 και πλησίασε εκ νέου στους 2 βαθμούς την πρωτοπόρο Καλαμάτα.

Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική νίκη για τους «κυανέρυθρους», παρότι η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο μετά το γκολ του Τουφάκη στο 44΄. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν γρήγορα στο δεύτερο 45λεπτο με το πέναλτι του Κολοβού στο 47ο λεπτό κι έφτασαν στην ανατροπή με τον ίδιο παίκτη, στο 58΄.

Με νέο πέναλτι, του Παπαγεωργίου αυτή τη φορά, ο Πανιώνιος έφτασε στο 3-1 στο 85΄, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Κρητικός στο 88΄. Να σημειωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν μόλις ένα βαθμό στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους.

Η 10η αγωνιστική στον Β΄ όμιλο:

Μαρκό – Καλαμάτα 2-3

Ελλάς Σύρου – Χανιά 4-1

Παναργειακός – Ηλιούπολη 0-2

Καλλιθέα – Αιγάλεω 1-1

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ 4-1

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες):

1. Καλαμάτα 32

2. Πανιώνιος 30

3. Μαρκό 22

4. Καλλιθέα 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β΄ 14 -11αγ.

7. Αιγάλεω 11 -11αγ.

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4