Σε «κιτρινόμαυρο» φόντο έβαψε η Αναγέννηση Καρδίτσας την κορυφή του Α΄ ομίλου της Super League 2.

Οι Θεσσαλοί επιβλήθηκαν την Κυριακή με 3-0 της Καβάλας, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, κι έτσι εκμεταλλεύτηκαν τη χθεσινή ισοπαλία (1-1), μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Ηρακλή, προσπερνώντας τον «Γηραιό».

Δύο γκολ του Καρίμ στο πρώτο ημίχρονο (23΄ και 42΄) απλοποίησαν τα πράγματα για την ΑΣΑ, με τον Καμπετσή να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 55΄.

Στο άλλο σημερινό ματς της 16ης αγωνιστικής, ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», εξασφαλίζοντας και μαθηματικά τη συμμετοχή του στα πλέι-οφ.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 34΄ με τον Μπουλούλη, ο «Άγιαξ της Ηπείρου» ισοφάρισε στο 43΄ με τον Μπουλλάρι, αλλά έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη της παραμονής.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστική του Α΄ ομίλου:

Νίκη Βόλου–ΠΟΤ Ηρακλής 1-1

Καμπανιακός–Μακεδονικός 2-1

Νέστος Χρυσούπολης–ΠΑΟΚ Β’ 0-2

ΠΑΣ Γιάννινα–Αστέρας Τρίπολης Β΄1-1

Αναγέννηση Καρδίτσας–Καβάλα 3-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

2. ΠΟΤ Ηρακλής 38

3. Νίκη Βόλου 33

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 28

5. Καβάλα 19

6. ΠΑΟΚ Β’ 18

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6