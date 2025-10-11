Η πρωτοπόρος και αήττητη Καλαμάτα δεν μπόρεσε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση του Αιγάλεω, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2, έμεινε στο 1-1 στην έδρα της κόντρα στο Αιγάλεω και έχασε τους δύο πρώτους βαθμούς της, τη φετινή σεζόν.

Η 5η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2:

Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0

Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1

Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β’ 12/10

Πανιώνιος-Ηλιούπολη 12/10

Παναργειακός-ΠΑΕ Χανιά 12/10

Η βαθμολογία

  1. Καλαμάτα ΠΣ 13 -5αγ.
  2. Athens Kallithea FC 9
  3. Πανιώνιος 8
  4. ΓΣ Μαρκό 8 -5αγ.
  5. Ολυμπιακός Β’ 7
  6. Ελλάς Σύρου 5 -5αγ.
  7. Αιγάλεω 5 -5αγ.
  8. Παναργειακός 2
  9. Χανιά 1
  10. Ηλιούπολη 1
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Super League 2 #Αιγάλεω #Καλαμάτα