Η πρωτοπόρος και αήττητη Καλαμάτα δεν μπόρεσε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση του Αιγάλεω, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2, έμεινε στο 1-1 στην έδρα της κόντρα στο Αιγάλεω και έχασε τους δύο πρώτους βαθμούς της, τη φετινή σεζόν.
Η 5η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2:
Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0
Καλαμάτα-Αιγάλεω 1-1
Athens Kallithea-Ολυμπιακός Β’ 12/10
Πανιώνιος-Ηλιούπολη 12/10
Παναργειακός-ΠΑΕ Χανιά 12/10
Η βαθμολογία
- Καλαμάτα ΠΣ 13 -5αγ.
- Athens Kallithea FC 9
- Πανιώνιος 8
- ΓΣ Μαρκό 8 -5αγ.
- Ολυμπιακός Β’ 7
- Ελλάς Σύρου 5 -5αγ.
- Αιγάλεω 5 -5αγ.
- Παναργειακός 2
- Χανιά 1
- Ηλιούπολη 1
