Απώλεια βαθμών είχε η Νίκη Βόλου στη Χρυσούπολη, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον νεοφώτιστο Νέστο, για την 8η αγωνιστική της Super League 2. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ηρακλή να ξεφύγει στην κορυφή του Α΄ ομίλου, εφόσον καταφέρει την Κυριακή (2/11) να περάσει νικηφόρα από την Καρδίτσα, όπου θα αναμετρηθεί με την τοπική Αναγέννηση, η οποία με τη σειρά της ανεβαίνει πρώτη με νίκη.
Βαθμολογική «ανάσα» πήρε στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ Β΄, που επικράτησε στην Καλαμαριά του Μακεδονικού με 3-0. Ο Γκιτερσός άνοιξε το σκορ στο 13΄ και οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη τους στο τελευταίο δεκάλεπτο, χάρη στα τέρματα των Μούστμα (84΄) και Καλόγηρου (89΄).
Η 8η αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0
Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2/11
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 2/11
ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 2/11
Βαθμολογία (σε 7 αγώνες):
1. ΠΟΤ Ηρακλής 17
2. Νίκη Βόλου 17 -8αγ.
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14
5. ΠΑΟΚ Β’ 10 -8αγ.
6. Νέστος Χρυσούπολης 8 -8αγ.
7. Καμπανιακός 7
8. Καβάλα 5
9. Μακεδονικός 5 -8αγ.
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4
Πηγή: ΑΠΕ