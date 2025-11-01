Απώλεια βαθμών είχε η Νίκη Βόλου στη Χρυσούπολη, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον νεοφώτιστο Νέστο, για την 8η αγωνιστική της Super League 2. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ηρακλή να ξεφύγει στην κορυφή του Α΄ ομίλου, εφόσον καταφέρει την Κυριακή (2/11) να περάσει νικηφόρα από την Καρδίτσα, όπου θα αναμετρηθεί με την τοπική Αναγέννηση, η οποία με τη σειρά της ανεβαίνει πρώτη με νίκη.

Βαθμολογική «ανάσα» πήρε στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ Β΄, που επικράτησε στην Καλαμαριά του Μακεδονικού με 3-0. Ο Γκιτερσός άνοιξε το σκορ στο 13΄ και οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη τους στο τελευταίο δεκάλεπτο, χάρη στα τέρματα των Μούστμα (84΄) και Καλόγηρου (89΄).

Η 8η αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0

Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2/11

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 2/11

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 2/11

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες):

1. ΠΟΤ Ηρακλής 17

2. Νίκη Βόλου 17 -8αγ.

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14

5. ΠΑΟΚ Β’ 10 -8αγ.

6. Νέστος Χρυσούπολης 8 -8αγ.

7. Καμπανιακός 7

8. Καβάλα 5

9. Μακεδονικός 5 -8αγ.

10. ΠΑΣ Γιάννινα 4

Πηγή: ΑΠΕ