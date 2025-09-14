Με γκολ στο φινάλε, ο Ηρακλής κατάφερε να αποφύγει την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης Β’ (2-2), στο πιο συγκλονιστικό ματς της πρεμιέρας του Α’ Ομίλου.

Εντός έδρας νίκες σημείωσαν Αναγέννηση Καρδίτσας (3-0 τον Μακεδονικό) και Νέστος Χρυσούπολης (1-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα).

Μόλις στο 6ο λεπτό, οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ «παγώνοντας» το Καυτανζόγλειο. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι ήταν αυτός που έκανε το 0-1, ενώ οκτώ λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι σε προσπάθεια του Αλεχάντρο Φερνάντες.

Οι «κυανόλευκοι» ισοφάρισαν πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, με τον Γιώργο Μάναλη, ο οποίος, μάλιστα, είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς λίγα λεπτά νωρίτερα αντί του τραυματία Φιορίν Ντουρμισάι.

Ο Φερνάντες με κεφαλιά στο 74’ έκανε το 1-2 για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, αλλά ο πολύπειρος Ροντρίγκο Εραμούσπε με σουτ στο φινάλε «έσωσε» το βαθμό για τον «γηραιό» του Μπάμπη Τεννέ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Στην Καρδίτσα, με ένα γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους κι ένα στο ξεκίνημα του δεύτερου, η τοπική Αναγέννηση πήρε αέρα δύο τερμάτων επί του Μακεδονικού. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 43’ με τον Μπιλέλ Ομρανί και τρία λεπτά μετά την ανάπαυλα έφτασαν σε δεύτερο γκολ με τον Λούκας Πολέτο – ο Αργεντινός πήρε το «ριμπάουντ» μετά την απόκρουση του Στέφανου Γουναρίδη σε πέναλτι που ο ίδιος εκτέλεσε.

Διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του Τιμόθεου Καβακά έδωσε στο 67’ ο Βαγγέλης Νοικοκυράκης.

Με το… δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα και ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος επιβλήθηκε με 1-0 του… ταλαιπωρημένου ΠΑΣ Γιάννινα. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 78ο λεπτό ο Χρήστος Λέλεκας.

Η αυλαία της πρεμιέρας του Α’ Ομίλου πέφτει τη Δευτέρα (15/9) στον Βόλο, με την τοπική Νίκη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’.

Η 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Καμπανιακός – Καβάλα 1-0

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 15/9