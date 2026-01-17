Ο Ηρακλής ήταν ο νικητής το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου, επικρατώντας με 1-0 της Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο «Γηραιός» επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League 2, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του εν όψει των playoffs.

Το μοναδικό γκολ σημειώθηκε στο 27ο λεπτό, όταν ο Μαχαίρας πλάσαρε στην κίνηση έπειτα από γύρισμα στην περιοχή. Η φάση προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Δημήτρη Σπανό, και τους παίκτες της Αναγέννησης, για πιθανό φάουλ του Ουάρντα στον Μπακαγιόκο στο ξεκίνημα της επίθεσης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αναγέννηση είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να δημιουργήσει καθαρή ευκαιρία για την ισοφάριση, με τον Ηρακλή να διαχειρίζεται το προβάδισμά του και να κρατά το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος.

Στο κυνήγι της κορυφής παρέμεινε και η Νίκη Βόλου, η οποία νίκησε με 2-0 τον Νέστο Χρυσούπολης. Ο Πέττας αστόχησε σε πέναλτι στο 59’, όμως δύο λεπτά αργότερα, ο Λουκίνας άνοιξε το σκορ, φτάνοντας τα 13 γκολ στο πρωτάθλημα, με τον Στοΐλκοβιτς να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 86’. Η Νίκη Βόλου βρίσκεται πλέον στο -5 από την κορυφή.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Αστέρας επέστρεψε στις νίκες μετά από ενάμιση μήνα, επικρατώντας με 4-1 του Καμπανιακού, ενώ σημαντικές νίκες πέτυχαν η Καβάλα και ο ΠΑΟΚ Β απέναντι σε ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικό αντίστοιχα.

Η 17η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2:

Αστέρας Τρίπολης Β’ – Καμπανιακός 4-1

ΠΟΤ Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β’ 1-3

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 41

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

3. Νίκη Βόλου 36

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 31

5. Καβάλα 22

6. ΠΑΟΚ Β΄ 21

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6