Ο Ηρακλής νίκησε εύκολα στην έδρα του Μακεδονικού με 4-1, για την 5η αγωνιστική στον Α’ (Βόρειο) όμιλο της Super League 2, εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Νίκη Βόλου στην Τρίπολη από τον Αστέρα, και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η 4η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2:

Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4

Αστέρας Τρίπολης Β’-Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης 11/10

Καβάλα-ΠΑΟΚ Β 12/10

ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας 12/10

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 13 -5αγ.

2. Νίκη Βόλου 12 -5αγ.

3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11 -5αγ.

4. Αναγέννηση Καρδίτσας 9

5. Μακεδονικός 5 -5αγ.

6. Καβάλα 4

7. ΠΑΟΚ Β’ 3

8. Νέστος Χρυσούπολης 3

9. Καμπανιακός 3

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0

