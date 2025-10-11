Ο Ηρακλής νίκησε εύκολα στην έδρα του Μακεδονικού με 4-1, για την 5η αγωνιστική στον Α’ (Βόρειο) όμιλο της Super League 2, εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Νίκη Βόλου στην Τρίπολη από τον Αστέρα, και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η 4η αγωνιστική του Α΄ ομίλου της Super League 2:
Μακεδονικός-Ηρακλής 1-4
Αστέρας Τρίπολης Β’-Νίκη Βόλου 3-1
Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης 11/10
Καβάλα-ΠΑΟΚ Β 12/10
ΠΑΣ Γιάννινα-Αναγέννηση Καρδίτσας 12/10
Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
1. ΠΟΤ Ηρακλής 13 -5αγ.
2. Νίκη Βόλου 12 -5αγ.
3. Αστέρας Τρίπολης Β’ 11 -5αγ.
4. Αναγέννηση Καρδίτσας 9
5. Μακεδονικός 5 -5αγ.
6. Καβάλα 4
7. ΠΑΟΚ Β’ 3
8. Νέστος Χρυσούπολης 3
9. Καμπανιακός 3
10. ΠΑΣ Γιάννινα 0