Η Καλαμάτα νίκησε 2-0 την Μαρκό, ο Πανιώνιος έχασε 2-1 από τον Ολυμπιακό Β’ και έτσι η «Μαύρη Θύελλα» ξέφυγε με 5 βαθμούς στον Β’ όμιλο της Super League 2.

Η ομάδα της Πελοποννήσου είναι πλέον πολύ κοντά στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια!

Στο γήπεδο της Παραλίας, η Καλαμάτα προηγήθηκε πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, με γκολ του Μιράντα, ενώ ο Μορέιρα στο 87’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με τον Σεμπά στο 9’. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Μεσσηνίας ανέβηκε στους 31 βαθμούς, τρεις αγωνιστικής πριν την ολοκλήρωση των Playoffs του Β’ ομίλου της Super League 2.

Την ίδια ώρα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 2-0, με το σουτ του Κουτσίδη και την κεφαλιά του Τανούλη. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες να επιστρέψουν. Ο Παπαγεωργίου σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι που θα μπορούσε να φέρει το 1-1, ενώ δοκάρι είχε και ο Γένσεν, με τον Μπελμόντ (61΄) να μειώνει στη συνέχεια στην ίδια φάση.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των Play Off και Play Out του Β΄ ομίλου:

Play Off

Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 31

2. Πανιώνιος 26

3. ΓΣ Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β’ 18

Play Out

Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-1

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 0-0

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

1. Ελλάς Σύρου 19

2. Athens Kallithea 19

3. Αιγάλεω 13

4. Ηλιούπολη 12

5. Χανιά 10

6. Παναργειακός 3