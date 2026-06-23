Η επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ ανακοίνωσε πως απέρριψε την έφεση του Άρη Πετρούπολης για την πρωτόδικη απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ομοσπονδίας να τιμωρήσει μόνο με πρόστιμο και κεκλεισμένων των θυρών τον ΠΑΣ Πύργου για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο μπαράζ ανόδου με αντίπαλο τη Ζάκυνθο.

Έτσι η ομάδα του Πύργου θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη Super League 2.

Μετά από αυτή την απόφαση, οριστικοποιήθηκαν οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, το οποίο, μετά από χρόνια, θα πραγματοποιηθεί με ενιαία φόρμα και όχι σε δύο ομίλους, χωρίς μάλιστα τη διεξαγωγή playoffs και playouts.

Το νέο πρωτάθλημα να ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι ομάδες της Super League 2:

ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Πανιώνιος, Μαρκό, Athens Kallithea, Αστέρας B’, Ελλάς Σύρου, ΠΑΟΚ Β’, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β’, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος.