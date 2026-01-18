Φουλ για άνοδο η Καλαμάτα. Μετά τα αποτελέσματα της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου ξεκαθάρισε η εικόνα στην κορυφή του Α’ ομίλου της Super League 2.

Η Καλαμάτα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στη 10η διαδοχική νίκη της, με το 2-0 επί του ουραγού Παναργειακού εκτός έδρας. Η «μαύρη θύελλα» σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, είχε και δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έφτασε τους 47 βαθμούς, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο στην κορυφή.

Αντίθετα, ο Πανιώνιος απώλεσε βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στη Νέα Σμύρνη, αποτέλεσμα που τον απομάκρυνε κι άλλο από την κορυφή. Οι «κυανέρυθροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς είχαν δύο δοκάρια, στο 1ο λεπτό με τον Ζαφείρη) και στο 51’ με τον Βενάρδο.

Στο Μαρκόπουλο, η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρεις αγωνιστικές, επικρατώντας 1-0 με γκολ του Ματίγεβιτς στο 79΄, αποτέλεσμα που τη διατήρησε εντός τετράδας των πλέι οφ ανόδου.

Τέλος, η Ηλιούπολη επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β’.

Η 17η αγωνιστική του B΄ ομίλου της Super League 2:

Παναργειακός – Καλαμάτα ΠΣ 0-2

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0

Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 1-3

ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea FC 0-1

Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου 0-0

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

1. Καλαμάτα 47

2. Πανιώνιος 40

3. ΓΣ Μαρκό 28

4. Athens Kallithea 25

5. Ολυμπιακός Β΄ 24

6. Ελλάς Σύρου 24

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 14

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5