Σε απόσταση … βολής από την πρωτοπόρο Καλαμάτα παραμένει ο Πανιώνιος, μετά και τη 15η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2. Χάρη σε γκολ του Κολοβού στο 37ο λεπτό, οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν στη Νέα Σμύρνη 1-0 του Αιγάλεω και διατηρούνται στο -2 από την ομάδα της Μεσσηνίας, την έδρα της οποίας επισκέπτονται την επόμενη αγωνιστική.

Αν και δέχθηκε γκολ στο 1ο λεπτό από τον Χατζηδημητρίου, ο Ολυμπιακός Β΄ νίκησε 2-1 στο ‘Αργος τον ουραγό Παναργειακό και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, που οδηγεί στα πλέι-οφ. Ο Ζουγλής στο 8΄ και ο Πνευμονίδης στο 18΄ «υπέγραψαν» τη δεύτερη διαδοχική νίκη των «ερυθρολεύκων», οι οποίοι ξεπέρασαν στη βαθμολογία την Ελλάδα Σύρου, που παραχώρησε 1-1 στην Ηλιούπολη.

Νωρίτερα η Μαρκό επικράτησε 2-0 των Χανίων και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Η 15η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2:

Καλαμάτα ΠΣ – Athens Kallithea FC 2-0

ΓΣ Μαρκό – Χανιά 2-0

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β΄ 1-2

Πανιώνιος – Αιγάλεω 1-0

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 41

2. Πανιώνιος 39

3. ΓΣ Μαρκό 28

4. Ολυμπιακός Β΄ 21

5. Athens Kallithea FC 21

6. Ελλάς Σύρου 20

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 8

10. Παναργειακός 4