Το πρόγραμμα της πρεμιέρας των play off και play out της Super League 2 για το Σαββατοκύριακο (14-15/2), έγινε γνωστό.
Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ήρθε η ώρα για… την τελική φάση, που θα διαμορφώσει την τελική κατάταξη.
Το Σάββατο 14/2, και ώρα 15:00, θα διεξαχθούν τα παιχνίδια των ομάδων του Α’ ομίλου σε play off και play out, ενώ την Κυριακή 15/2, (15:00) θα γίνουν oι αναμετρήσεις των Συλλόγων του Β’ ομίλου, αντίστοιχα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α’ όμιλος
Σάββατο 14/2
Play off (15:00)
Ηρακλής-Αστέρας ΑΚΤΟR Β’
Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου
Play out (15:00)
Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα
Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης
ΠΑΟΚ Β’-Καβάλα
Β’ όμιλος
Κυριακή 15/2
Play off (15:00)
Μαρκό-Ολυμπιακός Β
Καλαμάτα-Πανιώνιος
Play out (15:00)
Ηλιούπολη-Παναργειακός
Χανιά-Ελλάς Σύρου
Αιγάλεω- Athens Kallithea