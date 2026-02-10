Το πρόγραμμα της πρεμιέρας των play off και play out της Super League 2 για το Σαββατοκύριακο (14-15/2), έγινε γνωστό.

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ήρθε η ώρα για… την τελική φάση, που θα διαμορφώσει την τελική κατάταξη.

Το Σάββατο 14/2, και ώρα 15:00, θα διεξαχθούν τα παιχνίδια των ομάδων του Α’ ομίλου σε play off και play out, ενώ την Κυριακή 15/2, (15:00) θα γίνουν oι αναμετρήσεις των Συλλόγων του Β’ ομίλου, αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Α’ όμιλος

Σάββατο 14/2

Play off (15:00)

Ηρακλής-Αστέρας ΑΚΤΟR Β’

Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου

Play out (15:00)

Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα

Καμπανιακός-Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β’-Καβάλα

Β’ όμιλος

Κυριακή 15/2

Play off (15:00)

Μαρκό-Ολυμπιακός Β

Καλαμάτα-Πανιώνιος

Play out (15:00)

Ηλιούπολη-Παναργειακός

Χανιά-Ελλάς Σύρου

Αιγάλεω- Athens Kallithea