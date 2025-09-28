Η Νίκη Βόλου πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα, συντρίβοντας με 3-0 την Αναγέννηση στο θεσσαλικό ντέρμπι, για την 3η αγωνιστική του Α’ ομίλου στη Super League 2.
Με το νέο «τρίποντο», η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη έγραψε το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.
Μεγάλη εμφάνιση από τον Λουκίνα, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα (5΄, 72΄), ενώ ο Πέττας είχε διαμορφώσει το 2-0 στο 41΄.
Ο Ηρακλής πανηγύρισε το δεύτερό του εφετινό «διπλό» σε ισάριθμες εξόδους, επικρατώντας με 1-0 του Καμπανιακού, αποτέλεσμα που τον κράτησε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
«Λυτρωτής» του «Γηραιού» ο Κούστα, ο οποίος δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Η 3η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Μακεδονικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 2-4
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής 0-1
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-3
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
17:00 Γήπεδο Δόξας Δράμας, Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
1. Νίκη Βόλου 9
2. ΠΟΤ Ηρακλής 7
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 6
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 5
5. Μακεδονικός 4
6. Νέστος Χρυσούπολης 3 – σε 2 αγώνες
7. Καμπανιακός 3
8. ΠΑΟΚ Β’ 3
9. Καβάλα 0 – σε 2 αγώνες
10. ΠΑΣ Γιάννινα 0