Η Νίκη Βόλου πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα, συντρίβοντας με 3-0 την Αναγέννηση στο θεσσαλικό ντέρμπι, για την 3η αγωνιστική του Α’ ομίλου στη Super League 2.

Με το νέο «τρίποντο», η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη έγραψε το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Λουκίνα, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα (5΄, 72΄), ενώ ο Πέττας είχε διαμορφώσει το 2-0 στο 41΄.

Ο Ηρακλής πανηγύρισε το δεύτερό του εφετινό «διπλό» σε ισάριθμες εξόδους, επικρατώντας με 1-0 του Καμπανιακού, αποτέλεσμα που τον κράτησε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

«Λυτρωτής» του «Γηραιού» ο Κούστα, ο οποίος δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η 3η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Μακεδονικός – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’ 2-4

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Καμπανιακός – ΠΟΤ Ηρακλής 0-1

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου 0-3

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

17:00 Γήπεδο Δόξας Δράμας, Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

1. Νίκη Βόλου 9

2. ΠΟΤ Ηρακλής 7

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 6

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 5

5. Μακεδονικός 4

6. Νέστος Χρυσούπολης 3 – σε 2 αγώνες

7. Καμπανιακός 3

8. ΠΑΟΚ Β’ 3

9. Καβάλα 0 – σε 2 αγώνες

10. ΠΑΣ Γιάννινα 0