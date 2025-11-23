Την τρίτη διαδοχική νίκη του στον Β΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε ο Πανιώνιος που επιβλήθηκε 1-0 της Athens Kallithea FC στο «Γρηγόρης Λαμπράκης», στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 11η αγωνιστική. Ο Παπαγεωργίου σημείωσε στο 45΄ το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στους Νεοσμυρνιώτες, οι οποίοι παραμένουν αήττητοι στο εφετινό πρωτάθλημα (7-3-0). Πάντως, οι γηπεδούχοι πλησίασαν την ισοφάριση στο 89΄, όταν από κεφαλιά του Γκολφίνου η μπάλα κόντραρε, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου και κατέληξε κόρνερ.

Η Μαρκό πέρασε με 2-1 από την Ηλιούπολη και επέστρεψε στις νίκες, ξεπερνώντας την Athens Kallithea στη βαθμολογία. Οι γηπεδούχοι σημάδεψαν το δοκάρι με τον Χάικα, όμως στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Κρέτσι σημείωσε αυτογκόλ και έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η Ηλιούπολη είχε νέο δοκάρι με τον Μαϊδανό, πριν ο Μίγια ισοφαρίσει στο 55’. Η απάντηση της Μαρκό ήταν άμεση: ο Μιούλερ στο 59’ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Στο άλλο παιχνίδι, Αιγάλεω και Παναργειακός έμειναν στο 0-0, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι. Ο Τάτσης στο 44’ βρήκε το οριζόντιο, ενώ στο 48’ ο Κυρίτσης απέκρουσε το πέναλτι του Τσάνι.

Η 11η αγωνιστική για τον Β΄ όμιλο της Super League 2:

Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0

Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 0-1

Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό 1-2

Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός 0-0

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 29

2. Πανιώνιος 24 -10αγ.

3. ΓΣ Μαρκό 19

4. Athens Kallithea FC 17

5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.

6. Ελλάς Σύρου 13

7. Αιγάλεω 11 -10αγ.

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 4