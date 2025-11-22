Την τρίτη διαδοχική νίκη του στον Α΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε ο -πρωτοπόρος- ΠΟΤ Ηρακλής. Ο «Γηραιός» επιβλήθηκε 1-0 της Καβάλας στο Καυτανζόγλειο, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 11ης αγωνιστικής, και διεύρυνε το εφετινό αήττητό του (8-3-0), ενώ απέκτησε -έστω και προσωρινά- προβάδισμα τεσσάρων βαθμών σε σχέση με τις Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας που ακολουθούν στην κατάταξη.
Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Ιεροκλή Στολτίδη πέτυχε ο Μάναλης στο 4ο λεπτό.
Η 11η αγωνιστική:
ΠΟΤ Ηρακλής – Καβάλα 1-0
Καμπανιακός – Νίκη Βόλου Έναρξη 15:00
Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ Έναρξη 15:00
Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23/11
ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 23/11
Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
1. ΠΟΤ Ηρακλής 27 -11αγ.
2. Νίκη Βόλου 23
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 23
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20
5. ΠΑΟΚ Β΄ 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 11
7. Καβάλα 9 -11αγ.
8. Καμπανιακός 8
9. Μακεδονικός 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5