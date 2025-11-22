Την τρίτη διαδοχική νίκη του στον Α΄ όμιλο της Super League 2 πανηγύρισε ο -πρωτοπόρος- ΠΟΤ Ηρακλής. Ο «Γηραιός» επιβλήθηκε 1-0 της Καβάλας στο Καυτανζόγλειο, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 11ης αγωνιστικής, και διεύρυνε το εφετινό αήττητό του (8-3-0), ενώ απέκτησε -έστω και προσωρινά- προβάδισμα τεσσάρων βαθμών σε σχέση με τις Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας που ακολουθούν στην κατάταξη.

Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Ιεροκλή Στολτίδη πέτυχε ο Μάναλης στο 4ο λεπτό.

Η 11η αγωνιστική:

ΠΟΤ Ηρακλής – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου Έναρξη 15:00

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ Έναρξη 15:00

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23/11

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 23/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 27 -11αγ.

2. Νίκη Βόλου 23

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20

5. ΠΑΟΚ Β΄ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καβάλα 9 -11αγ.

8. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5