Ακόμη ένα πολύτιμο τρίποντο, στην προσπάθεια που καταβάλλει για την επιστροφή στη Super League 1 πρόσθεσε στο βαθμολογικό της σακούλι η Καλαμάτα.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε με το επιβλητικό 3-0 από την έδρα της Ηλιούπολης, και απομακρύνθηκε στο +8 από τον Πανιώνιο, ο οποίος πάντως έχει δύο αγώνες λιγότερους.

Ο Παμλίδης «έλυσε» από νωρίς τον «Γόρδιο Δεσμό» για τη «Μαύρη Θύελλα», ανοίγοντας το σκορ με πέναλτι στο 25’.

Μάλιστα στο 34′ σκόραρε για δεύτερη φορά, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για την άνετη νίκη της Καλαμάτας, η οποία έφτασε στο τελικό 3-0 με τέρμα του Μάντζη στο 85’.

Από εκεί και πέρα, τα Χανιά κατέκτησαν πολύτιμη νίκη με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό Β’, χάρη στο γκολ του Κουτεντάκη στο 39’.

Το παιχνίδι είχε και ένταση, καθώς τόσο οι Κρητικοί, όσο και οι «ερυθρόλευκοι», τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες, λόγω των αποβολών των Ιωαννίδη (80’) και Γκοτζαμανίδη.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η Μαρκό έδωσε χαρακτήρα στη μάχη της κορυφής, επικρατώντας ξεκάθαρα 3-0 του Αιγάλεω. Τα γρήγορα γκολ των Οικονομίδη (4’), Μίλερ (35’) και Κυριακίδη (45’) «κλείδωσαν» από νωρίς το τρίποντο, που ανέβασε την ομάδα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Σε αναμετρήσεις για την 12η αγωνιστική του Β’ Ομίλου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ηλιούπολη – Καλαμάτα ΠΣ 0-3

Χανιά – Ολυμπιακός Β’ 1-0

ΓΣ Μαρκό – Αιγάλεω ΑΟ 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025:

13:00 Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea FC (sportal.gr)

15:00 ΔΑΚ Άργους, Παναργειακός – Πανιώνιος (sportal.gr)

*Ο αγώνας ΧΑΝΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών (Αρ.Πράξης ΔΕΑΒ 48/2025)

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26):

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Καλαμάτα ΠΣ 12 32

2. Πανιώνιος 10 24

3. ΓΣ Μαρκό 12 22

4. Athens Kallithea FC 11 17

5. Ολυμπιακός Β’ 10 14

6. Ελλάς Σύρου 11 13

7. Αιγάλεω 11 11

8. Χανιά 12 9

9. Ηλιούπολη 12 7

10. Παναργειακός 11 4