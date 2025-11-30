Με νίκη συνεχίζει την πορεία του στον Β’ όμιλο της Super League 2 ο Πανιώνιος, ο οποίος την Κυριακή πέρασε άνετα με 3-0 σκορ από την έδρα του Παναργειακού, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «κυανέρυθροι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2’ με τον Βενάρδο, ενώ στο 65’ ο Μόρσεϊ έκανε το 2-0, πριν ένα αυτογκόλ του Νικολετόπουλου (72΄) διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, έχοντας όμως ματς λιγότερο, το οποίο θα δώσει μεσοβδόμαδα απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ στη Νέα Σμύρνη.

Από εκεί και πέρα η Ελλάς Σύρου αξιοποίησε και πάλι την έδρα της και πήρε την τρίτη φετινή εντός έδρας νίκη, επικρατώντας 2-0 της Athens Kallithea. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν στο 8’ με τον Βερνάρνδο, ενώ στο 66’ ο Κόλα «κλείδωσε» το τρίποντο.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου:

Ηλιούπολη – Καλαμάτα ΠΣ 0-3

Χανιά – Ολυμπιακός Β’ 1-0

ΓΣ Μαρκό – Αιγάλεω ΑΟ 3-0

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea FC 2-0

Παναργειακός – Πανιώνιος 0-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26)

1. Καλαμάτα ΠΣ 12 32

2. Πανιώνιος 11 27

3. ΓΣ Μαρκό 12 22

4. Athens Kallithea FC 12 17

5. Ελλάς Σύρου 12 16

6. Ολυμπιακός Β’ 10 14

7. Αιγάλεω 11 11

8. Χανιά 12 9

9. Ηλιούπολη 12 7

10. Παναργειακός 12 4