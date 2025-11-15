Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα με 3-2 από το Μαρκόπουλο και διατηρείται στην κορυφή του Β΄ ομίλου της Super League 2, αυξάνοντας μάλιστα σε πέντε βαθμούς τη διαφορά της από τον δεύτερο Πανιώνιο, το ματς του οποίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β΄ αναβλήθηκε.
Απέναντι στην -αήττητη μέχρι σήμερα στην έδρα της- Μαρκό, η «μαύρη θύελλα» βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, από γκολ του Ριτσοτάκη, αλλά αντέδρασε με τους Κωτσόπουλο (38΄), Τσέλιο (48΄) και Βαφέα (61΄).
Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 65΄ με τον Καλλέργη, αλλά η πελοποννησιακή ομάδα κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε τη νίκη.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου:
Μαρκό – Καλαμάτα 2-3
Ελλάς Σύρου – Χανιά 16/11
Παναργειακός – Ηλιούπολη 16/11
Athens Kallithea – Αιγάλεω 16/11
Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ αναβολή
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9 Αγώνες):
1. Καλαμάτα 26 -10αγ.
2. Πανιώνιος 21
3. Athens Kallithea 16
4. Μαρκό 16 -10αγ.
5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
8. Χανιά 6
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3