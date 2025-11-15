Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα με 3-2 από το Μαρκόπουλο και διατηρείται στην κορυφή του Β΄ ομίλου της Super League 2, αυξάνοντας μάλιστα σε πέντε βαθμούς τη διαφορά της από τον δεύτερο Πανιώνιο, το ματς του οποίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β΄ αναβλήθηκε.

Απέναντι στην -αήττητη μέχρι σήμερα στην έδρα της- Μαρκό, η «μαύρη θύελλα» βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, από γκολ του Ριτσοτάκη, αλλά αντέδρασε με τους Κωτσόπουλο (38΄), Τσέλιο (48΄) και Βαφέα (61΄).

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 65΄ με τον Καλλέργη, αλλά η πελοποννησιακή ομάδα κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε τη νίκη.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου:

Μαρκό – Καλαμάτα 2-3

Ελλάς Σύρου – Χανιά 16/11

Παναργειακός – Ηλιούπολη 16/11

Athens Kallithea – Αιγάλεω 16/11

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ αναβολή

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9 Αγώνες):

1. Καλαμάτα 26 -10αγ.

2. Πανιώνιος 21

3. Athens Kallithea 16

4. Μαρκό 16 -10αγ.

5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9 -8αγ.

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3