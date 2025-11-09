Η Ελλάς Σύρου έβαλε δύσκολα στην Καλαμάτα, ωστόσο οι Μεσσήνιοι επικράτησαν με 2-0 και έκλεισαν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της Super League 2 στην κορυφή του Β’ Ομίλου, με δυο βαθμούς παραπάνω από τον Πανιώνιο.

Η «Μαύρη Θύελλα» δυσκολεύτηκε, πάντως, αρκετά, για να φτάσει στο «τρίποντο». Την άμυνα των Συριανών ξεκλείδωσε με πέναλτι ο Γιώργος Παμλίδης στο 70’, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 πέντε λεπτά αργότερα ο Ηλίας Τσέλιος. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, μαζί με τους Νεοσμυρνιώτες, φαίνεται πως θα πάνε μέχρι τέλους για το εισιτήριο που οδηγεί στη μεγάλη κατηγορία.

Στο ΔΑΚ Άργους, η Μαρκό χρειάστηκε δύο πέναλτι για να ξεπεράσει την αντίσταση του ουραγού Παναργειακού. Το πρώτο, στο 9ο μόλις λεπτό, ο Μιούλερ έστειλε την μπάλα άουτ. Στο δεύτερο, αυτό στο 57’, ο πολύπειρος Σεμπά σημάδεψε σωστά, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου που παρέμεινε στην πεντάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου:

Χανιά – Πανιώνιος 0-2

Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ αναβολή

Καλαμάτα ΠΣ – Ελλάς Σύρου 2-0

Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό 0-1

Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 10/11 (15:00)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 23

2. Πανιώνιος 21

3. ΓΣ Μαρκό 16

4. Athens Kallithea FC 13 -8αγ.

5. Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ.

6. Ελλάς Σύρου 9

7. Αιγάλεω 9 -8αγ.

8. Χανιά 6

9. Ηλιούπολη 4 -8αγ.

10. Παναργειακός 3

Eπιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης