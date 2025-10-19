Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Για μόλις μία αγωνιστική άντεξε μακριά από τις νίκες η Καλαμάτα στη Super League 2.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, η οποία προερχόταν από την εντός έδρας ισοπαλία απέναντι στο Αιγάλεω, πέρασε νικηφόρα την Κυριακή με 2-1 σκορ από την έδρα της Athens Kallithea, πανηγυρίζοντας έτσι την πέμπτη επιτυχία της σε έξι αναμετρήσεις στον Β΄ όμιλο του πρωταθλήματος.

Με αυτό το τρίποντο η «μαύρη θύελλα» συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας επικεφαλής στην κατάταξη, διατηρώντας μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους «διώκτες» της.

Τα τέρματα των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Παμλίδης (8΄) και Μορέιρα (41΄), ενώ η Athens Kallithea μείωσε με τον Μαυριά στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+2΄).

Στο μεταξύ, χάρη σε πέναλτι του Παπαγεωργίου στο 44ο λεπτό, ο αήττητος (4-2-0) Πανιώνιος νίκησε 1-0 εκτός έδρας το Αιγάλεω και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή. Το «Σίτι» είχε δοκάρι στο 58΄ με τον Ενομό, όπως και οι «κυανέρυθροι» με τον Παπαγεωργίου στο 86΄.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου:

Χανιά–ΓΣ Μαρκό 1-1

Ηλιούπολη–Ελλάς Σύρου 1-2

Ολυμπιακός Β΄–Παναργειακός 2-1

Αιγάλεω–Πανιώνιος 0-1

Athens Kallithea–Καλαμάτα 1-2

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 16

2. Πανιώνιος 14

3. Ολυμπιακός Β΄ 13

4. Athens Kallithea 9

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 8

7. Αιγάλεω 5

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ