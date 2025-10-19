Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Για μόλις μία αγωνιστική άντεξε μακριά από τις νίκες η Καλαμάτα στη Super League 2.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, η οποία προερχόταν από την εντός έδρας ισοπαλία απέναντι στο Αιγάλεω, πέρασε νικηφόρα την Κυριακή με 2-1 σκορ από την έδρα της Athens Kallithea, πανηγυρίζοντας έτσι την πέμπτη επιτυχία της σε έξι αναμετρήσεις στον Β΄ όμιλο του πρωταθλήματος.
Με αυτό το τρίποντο η «μαύρη θύελλα» συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας επικεφαλής στην κατάταξη, διατηρώντας μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους «διώκτες» της.
Τα τέρματα των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Παμλίδης (8΄) και Μορέιρα (41΄), ενώ η Athens Kallithea μείωσε με τον Μαυριά στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+2΄).
Στο μεταξύ, χάρη σε πέναλτι του Παπαγεωργίου στο 44ο λεπτό, ο αήττητος (4-2-0) Πανιώνιος νίκησε 1-0 εκτός έδρας το Αιγάλεω και βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την κορυφή. Το «Σίτι» είχε δοκάρι στο 58΄ με τον Ενομό, όπως και οι «κυανέρυθροι» με τον Παπαγεωργίου στο 86΄.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου:
Χανιά–ΓΣ Μαρκό 1-1
Ηλιούπολη–Ελλάς Σύρου 1-2
Ολυμπιακός Β΄–Παναργειακός 2-1
Αιγάλεω–Πανιώνιος 0-1
Athens Kallithea–Καλαμάτα 1-2
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 16
2. Πανιώνιος 14
3. Ολυμπιακός Β΄ 13
4. Athens Kallithea 9
5. ΓΣ Μαρκό 9
6. Ελλάς Σύρου 8
7. Αιγάλεω 5
8. Χανιά 3
9. Παναργειακός 3
10. Ηλιούπολη 1
Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ