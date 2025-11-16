Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Με τον πλέον εμφατικό τρόπο επέστρεψε στις νίκες η Ελλάς Σύρου στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Οι νεοφώτιστοι στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου συνέτριψαν την Κυριακή με 4-1 των Χανίων στην Ερμούπολη, για τη 10η αγωνιστική του Β’ ομίλου, φτάνοντας τους 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι καθάρισαν το παιχνίδι από νωρίς, χάρη στα γρήγορα γκολ των Κόλα (13’) και Νίνο (29’), πηγαίνοντας με προβάδισμα δύο τερμάτων στα αποδυτήρια.

Τα Χανιά προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς μειώνοντας στο 51’ με τον Σπιριντόνοβιτς, όμως η ομάδα της Σύρου γκρέμισε κάθε ελπίδα των φιλοξενούμενων για να επιστρέψουν στο ματς.

Με γκολ των Γκέζου (68′) και Λιούμη (82′) η Ελλάς Σύρου διαμόρφωσε το τελικό 4-1, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση της βαθμολογίας, την ώρα που οι Κρητικοί με έξι βαθμούς βρίσκονται στην όγδοη θέση.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου:

Μαρκό – Καλαμάτα 2-3

Ελλάς Σύρου – Χανιά 4-1

Παναργειακός – Ηλιούπολη 15:00

Athens Kallithea – Αιγάλεω 15:00

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β΄ αναβολή

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 9 αγώνες)

1. Καλαμάτα 26 -10αγ.

2. Πανιώνιος 21

3. Athens Kallithea 16

4. Μαρκό 16 -10αγ.

5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.

6. Ελλάς Σύρου 12 -10αγ.

7. Αιγάλεω 9 -8αγ.

8. Χανιά 6 -10αγ.

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3