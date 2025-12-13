Ακάθεκτη συνεχίζει η Καλαμάτα, η οποία πέρασε νικηφόρα το Σάββατο από το Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών, επικρατώντας με 2-0 του Αιγάλεω, για την 14η αγωνιστική στον Β’ όμιλο της Super League.

Με αυτό το «τρίποντο» η πρωτοπόρος της βαθμολογίας αύξησε στο +5 τη διαφορά της από τον Πανιώνιο, ο οποίος πάντως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήρε προβάδισμα στο 22ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μορέιρα και αδράνεια στην άμυνα, ο Στρούγγης βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 76’, με τον Μάντζη να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Μιράντα, «κλειδώνοντας» το διπλό.

Στο Ρέντη, ο Ολυμπιακός Β’ δεν μπόρεσε να συνδυάσει με νίκη το ντεμπούτο του Αλβάρο Ρούμπιο στον πάγκο, μένοντας στο 0-0 απέναντι στην Athens Kallithea. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε τους «ερυθρόλευκους» χωρίς τρίποντο, για έβδομη διαδοχική αγωνιστική, με την ομάδα της Καλλιθέας να διατηρείται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, η Μαρκό συνέχισε την πορεία της στις υψηλές θέσεις και παρέμεινε τρίτη, επικρατώντας 2-0 εκτός έδρας της Ελλάς Σύρου. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου «καθάρισε» την αναμέτρηση από νωρίς, ανοίγοντας το σκορ με τον Παυλίδη στο 16ο λεπτό και διπλασιάζοντας τα τέρματά της στο 25’, με αυτογκόλ του Προβυδάκη.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής (Β’ Όμιλος):

Ελλάς Σύρου – ΓΣ Μαρκό 0-2

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea FC 0-0

Αιγάλεω ΑΟ – Καλαμάτα ΠΣ 0-2

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

15:00 Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, Ηλιούπολη – Πανιώνιος (sportal.gr)

15:00 Γήπεδο Περιβολίων, Χανιά – Παναργειακός (sportal.gr)

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες):

1. Καλαμάτα ΠΣ 38 -14αγ.

2. Πανιώνιος 33

3. ΓΣ Μαρκό 25 -14αγ.

4. Athens Kallithea FC 21 -14αγ.

5. Ελλάς Σύρου 19 -14αγ.

6. Ολυμπιακός Β’ 15

7. Αιγάλεω 14 -13αγ.

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4