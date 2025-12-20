Σημαντικό βήμα παραμονής στη Super League 2 έκανε ο Καμπανιακός, νικώντας στη Χαλάστρα 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική του Α΄ ομίλου. Με τέρματα των Δερμιτζάκη (11΄) και Ντουμάνη (51΄), η μακεδονική ομάδα εξασφάλισε το πρώτο της «τρίποντο» μετά από σχεδόν δύο μήνες και άφησε πίσω της στην κατάταξη τον «Άγιαξ της Ηπείρου», με τον οποίο ισοβαθμούσε στην όγδοη θέση.

Μετά από δέκα συνεχόμενες ήττες, ο ουραγός Μακεδονικός πήρε βαθμό (2-2) από το Νέστο Χρυσούπολης, παρότι βρέθηκε να χάνει 2-0 μόλις στο 7΄, από δύο γκολ του Σαπουντζή. Ο Μορέρ «απάντησε» στο 38΄ και στο 61΄ και οι «πράσινοι» της Θεσσαλονίκης έβαλαν … φρένο στο αρνητικό σερί, παραμένοντας πάντως το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.

Η 15η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Μακεδονικός–Νέστος Χρυσούπολης 2-2

Καμπανιακός–ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Καβάλα–Νίκη Βόλου 21/12

ΠΑΟΚ Β΄-ΠΟΤ Ηρακλής 21/12

Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 22/12

Βαθμολογία (Σε 14 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 34

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 31

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β’ 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 15 -15αγ.

8. Καμπανιακός 12 -15αγ.

9. ΠΑΣ Γιάννινα 9 -15αγ.

10. Μακεδονικός 6 -15αγ.