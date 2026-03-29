Νίκη παραμονής στη Super League 2 έκανε η Athens Kallithea, επικρατώντας εκτός έδρας της Ηλιούπολης με 2-0, σε αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου.

Χάρη σε δύο γκολ του Μανιά, η ομάδα της Καλλιθέας πήρε το «τρίποντο» και ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, ενώ το αποτέλεσμα οριστικοποίησε και μαθηματικά τον υποβιβασμό της Ηλιούπολης στη Γ΄ εθνική.

Το δρόμο για την ερασιτεχνική κατηγορία παίρνουν οριστικά και τα Χανιά, παρά τη νίκη με 2-0 επί του -εδώ και καιρό καταδικασμένου- Παναργειακού.

Αντίθετα, το Αιγάλεω νίκησε στο Μαρκόπουλο με 2-1 την Ελλάδα Σύρου, με δύο τέρματα του Σαποβάλοφ, μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους τρεις βαθμούς και θα δώσει ως το τέλος, τη μάχη της παραμονής.

Η 7η αγωνιστική των Play Out του Β΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Αιγάλεω-Ελλάς Σύρου 2-1

Ηλιούπολη-Athens Kallithea 0-2

Χανιά-Παναργειακός 2-0

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

1. Athens Kallithea 27

2. Ελλάς Σύρου 26

3. Αιγάλεω 23

4. Χανιά 16

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 4