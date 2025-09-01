Με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη σήμερα η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Super League 2, για τη σεζόν 2025/2026.
Η κληρωτίδα δεν ανέδειξε κάποιο μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα, με τα φαβορί για την άνοδο να έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Αστέρα Β’, η Καλαμάτα τη Μαρκό, ενώ ο Πανιώνιος θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β’.
Το πρόγραμμα:
Α’ όμιλος
1η αγωνιστική (14/9/25)
Καμπανιακός-Καβάλα
Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β’
Ηρακλής-Αστέρας Β’
Αναγέννηση Καρδίτσας-Μακεδονικός
Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΣ Γιάννινα
2η Αγωνιστική (21/9/25)
Καβάλα – Ηρακλής
Νίκη Βόλου – Καμπανιακός
Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα
Αστέρας Β’ AKTOR – Νέστος Χρυσ.
ΠΑΟΚ Β’ – Αναγ. Καρδίτσας
3η Αγωνιστική (28/9/25)
Καμπανιακός – Ηρακλής
Αναγ. Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
Νέστος Χρυσ. – Καβάλα
ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β’
Μακεδονικός – Αστέρας Β’ AKTOR
4η Αγωνιστική (5/10/25)
Καβάλα – Μακεδονικός
Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα
Ηρακλής – Νέστος Χρυσ.
Αναγ. Καρδίτσας – Καμπανιακός
ΠΑΟΚ Β’ – Αστέρας Β’ AKTOR
5η Αγωνιστική (12/10/25)
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσ.
Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’
ΠΑΣ Γιάννινα – Αναγ. Καρδίτσας
Αστέρας Β’ AKTOR – Νίκη Βόλου
Μακεδονικός – Ηρακλής
6η Αγωνιστική (19/10/25)
Νίκη Βόλου – Καβάλα
Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’
Αναγ. Καρδίτσας – Αστέρας Β’ AKTOR
Νέστος Χρυσ. – Μακεδονικός
ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός
7η Αγωνιστική (26/10/25)
Καβάλα – Αναγ. Καρδίτσας
Ηρακλής – Νίκη Βόλου
Μακεδονικός – Καμπανιακός
Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα
ΠΑΟΚ Β’ – Νέστος Χρυσ.
8η Αγωνιστική (2/11/25)
Καμπανιακός – Αστέρας Β’ AKTOR
Αναγ. Καρδίτσας – Ηρακλής
Νέστος Χρυσ. – Νίκη Βόλου
ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα
ΠΑΟΚ Β’ – Μακεδονικός
9η Αγωνιστική (9/11/25)
Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β’
Νίκη Βόλου – Μακεδονικός
Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα
Νέστος Χρυσ. – Αναγ. Καρδίτσας
Αστέρας Β’ AKTOR’ – Καβάλα
Β’ όμιλος
1η Αγωνιστική (14/9/2025)
Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό
Χανιά – Ελλάς Σύρου
Ηλιούπολη – Παναργειακός
Ολυμπιακός Β΄ – Πανιώνιος
Αιγάλεω – Athens Kallithea
2η Αγωνιστική (21/9/2025)
ΓΣ Μαρκό – Ηλιούπολη
Χανιά – Καλαμάτα
Πανιώνιος – Athens Kallithea
Παναργειακός – Αιγάλεω
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β΄
3η Αγωνιστική (28/9/2025)
Καλαμάτα – Ηλιούπολη
Ολυμπιακός Β΄ – Χανιά
Αιγάλεω – ΓΣ Μαρκό
Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου
Πανιώνιος – Παναργειακός
4η Αγωνιστική (5/10/2025)
ΓΣ Μαρκό – Πανιώνιος
Χανιά – Athens Kallithea
Ηλιούπολη – Αιγάλεω
Ολυμπιακός Β΄ – Καλαμάτα
Ελλάς Σύρου – Παναργειακός
5η Αγωνιστική (12/10/2025)
Καλαμάτα – Αιγάλεω
ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου
Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β΄
Πανιώνιος – Ηλιούπολη
Παναργειακός – Χανιά
6η Αγωνιστική (19/10/2025)
Χανιά – ΓΣ Μαρκό
Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου
Ολυμπιακός Β΄ – Παναργειακός
Αιγάλεω – Πανιώνιος
Athens Kallithea – Καλαμάτα
7η Αγωνιστική (26/10/2025)
ΓΣ Μαρκό – Ολυμπιακός Β΄
Ηλιούπολη – Χανιά
Πανιώνιος – Καλαμάτα
Παναργειακός – Athens Kallithea
Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω
8η Αγωνιστική (2/11/2025)
Καλαμάτα – Παναργειακός
Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη
Αιγάλεω – Χανιά
Athens Kallithea – ΓΣ Μαρκό
Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος
9η Αγωνιστική (9/11/2025)
Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου
Χανιά – Πανιώνιος
Ηλιούπολη – Athens Kallithea
Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β΄