Η Καλαμάτα επικράτησε 1-0 του Ηρακλή στο ΟΑΚΑ και στέφθηκε υπερπρωταθλήτρια της Super League 2. Η «Μαύρη Θύελλα» έρχεται με… φόρα στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς μετά τον τίτλο της πρωταθλήτριας στον δεύτερο όμιλο, επικράτησε και του πρωταθλητή του πρώτου ομίλου Ηρακλή.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη κυριάρχησε στην αναμέτρηση για τον τελικό του Super Cup και με τον γκολ του Τσέλιου στο 50’ πανηγύρισε την φανταστική σεζόν που διένυσε. Ο «γηραιός» δεν έδειξε το καλό του πρόσωπο, ωστόσο από τη νέα σεζόν επιστρέφει και αυτός στη Super League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr