Μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα, ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα που υποβιβάζεται και μαθηματικά από τον Α΄ όμιλο της Super League 2 στη Γ΄ Εθνική. Η νίκη του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0 επί του Μακεδονικού στη Θεσσαλονίκη με δύο γκολ του Σέα, για την 7η αγωνιστική των play out, οριστικοποίησε την τύχη της ομάδας από τη Χαλάστρα, παρότι η τελευταία νίκησε 2-0 την Καβάλα, με σκόρερ τους Ντουμάνη και Δερμιτζάκη.

Παράλληλα, το αποτέλεσμα αυτό αφήνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους «αργοναύτες», οι οποίοι βρίσκονται στο -6 από τη σωτηρία, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Στην κορυφή της κατάταξης των play out παραμένει ο ΠΑΟΚ Β΄, που νίκησε 2-1 με ανατροπή στην Καλαμαριά τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες από το 27΄, λόγω αποβολής του Ναούμη. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο «Άγιαξ της Ηπείρου» προηγήθηκε στο 33΄ με τον Φιόγκμπε, αλλά ο Ραϊχανί (64΄) και ο Καλαϊτσίδης (89΄) «υπέγραψαν» την ανατροπή για τον «δικέφαλο του βορρά», που βρίσκεται «αγκαλιά» με την παραμονή.

Η 7η αγωνιστική των Play Out του Α΄ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Καμπανιακός–Καβάλα 2-0

ΠΑΟΚ Β΄-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Μακεδονικός–Νέστος Χρυσούπολης 0-2

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

1. ΠΑΟΚ Β’ 27

2. Νέστος Χρυσούπολης 26

3. Καβάλα 20

4. Καμπανιακός 16

5. ΠΑΣ Γιάννινα 7

6. Μακεδονικός 5

-Από ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικό έχουν αφαιρεθεί προσωρινά τρεις βαθμοί, βάσει αποφάσεων του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.