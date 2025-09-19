Το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21/9, 21:00, Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Περιμένοντας την έλευση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά την ήττα με 3-2 από την Κηφισιά, κι ενώ προσελήφθη ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός τεχνικός, το «τριφύλλι» κοντράρεται με τον αιώνιο αντίπαλό του, θέλοντας πάση θυσία το τρίποντο, τόσο για να βελτιώσει τη ψυχολογία του αλλά και να μην απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την κορυφή.

Οι «πράσινοι» κέρδισαν μεσοβδόμαδα με 1-0 την Athens Kallithea FC για το Κύπελλο, αλλά μόνο μια νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» θα επαναφέρει την ηρεμία στον σύλλογο, που μετά ματς με τους Πειραιώτες θα στρέψει την προσοχή του στο εκτός έδρας ματς με τη Γιουνγκ Μπόις, για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League (Πέμπτη 25/9, 22:00).

Από ευρωπαϊκή υποχρέωση προέρχονται οι «ερυθρόλευκοι» που έμειναν στο 0-0 με την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 25’.

Τα είχαν καταφέρει σε αντίστοιχες συνθήκες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ κόντρα στον Πανσερραϊκό την προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και απέναντι στους Κύπριους, με την ομάδα του Πειραιά να χάνει σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσει με «τρίποντο».

Οι δυο ομάδες που κάνουν… παρέα στον Ολυμπιακό στην κορυφή της κατάταξης, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν «πονηρές» αποστολές. Η μεν Ένωση θα δοκιμαστεί την Κυριακή (21/9, 17:30, Cosmote Sport 1) στο AEL FC Arena απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία έρχεται από δυο συνεχόμενες εκτός έδρας ισοπαλίες, αμφότερες με σκορ 2-2 (στην Τρίπολη με τον Αστέρα, όταν και επέστρεψε από το 2-0 του ημιχρόνου, και για το Κύπελλο κόντρα στη Μαρκό).

Η ΑΕΚ, πάντως, εμφανίζει πολύ σταθερή και συμπαγή εικόνα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Από τη μεριά του ο ΠΑΟΚ, που προέρχεται από τη μεσοβδόμαδη… σφαλιάρα στη Λιβαδειά (ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο) το Σάββατο (21/9, 20:30, Novasports Prime) θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Παναιτωλικό, με στόχο να επιστρέψει στις επιτυχίες, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τετάρτη 24/9, 19:45).

Μετά το «διπλό» επί του Παναιτωλικού (0-1) για το Κύπελλο, κι ενώ είχε προηγηθεί κι εκείνο επί του Ατρόμητου (1-2), ο Άρης παραμένει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει το Σάββατο (20/9, 18:00, Cosmote Sport 1) την – τυπικά γηπεδούχο – Κηφισιά.

Σαφώς κι έχει αλλάξει η ψυχολογία στους Θεσσαλονικείς με την έλευση του Μανόλο Χιμένεθ, αλλά στα ύψη είναι κι εκείνη της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η ομάδα των βορείων προαστίων, μετά τον θρίαμβο με 3-2 επί του Παναθηναϊκού, έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο.

Οι Αρκάδες δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά και το ματς του Σαββάτου (20/9, 20:00, Cosmote Sport 2) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό δεν είναι εύκολο, ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα της Θεσσαλίας κέρδισε, μετά τον Παναιτωλικό (1-2) και την Ηλιούπολη (1-3) (αμφότερες οι επιτυχίες της ομάδας του Χουάν Φεράντο ήταν εκτός έδρας).

Από παρόμοια αποτελέσματα προέρχονται Λεβαδειακός και ΟΦΗ που θα κοντραριστούν την Κυριακή (21/9, 18:00, Novasports Prime) στο «Λάμπρος Κατσώνης»: ήττα στο γκολ για το Πρωτάθλημα, ευρεία νίκη για το Κύπελλο.

Βέβαια, οι «πράσινοι» θα θυμούνται για πολύ καιρό το εντυπωσιακό 4-1 επί του ΠΑΟΚ ενώ οι Κρητικοί μάλλον φυσιολογικά έφτασαν στο 3-0 επί της Καβάλας.

Τέλος εύκολο έργο είχε κι ο Ατρόμητος που επικράτησε με 4-2 της Ελλάς Σύρου, με τους Περιστεριώτες το Σάββατο (20/9, 18:00, Novasports 2) να δοκιμάζονται στην έδρα του ουραγού Πανσερραϊκού, που είναι η μόνη ομάδα, που ούτε βαθμό έχει πάρει, ενώ δεν έχει πετύχει ούτε γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, ΑΕ Κηφισιά – Άρης Cosmote Sport 1

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Novasports 2

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Αστέρας Τρίπολης Cosmote Sport 2

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός Novasports Prime

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports Prime

21:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1