Διπλή αλλαγή στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την Super League να ενημερώνει ότι τα παιχνίδια ΟΦΗ-Άρης και ΑΕΛ-Βόλος θα ξεκινήσουν σε νέες ώρες.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι οι ακόλουθοι αγώνες, στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα έναρξης και θα διεξαχθούν ως εξής:

Ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 18:30 (αντί για 20:00).

Ο αγώνας Α.Ε.Λ. – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 20:30 (αντί για 17:00)».