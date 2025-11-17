Την αλλαγή ώρας σε δύο παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η Super League. Συγκεκριμένα, οι αναμετρήσεις ΟΦΗ-Βόλος και Κηφισιά-Πανσερραϊκός, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσουν μισή ώρα νωρίτερα.

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι κάτωθι αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

Ο αγώνας ΟΦΗ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί το Σάββατο 29.11.2025, στις 17:30 (αντί για 18:00).

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί το Σάββατο 29.11.2025, στις 19:30 (αντί για 20:00)».