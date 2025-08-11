Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11/08) τις ακριβείς ημέρες και ώρες διεξαγωγής της πρεμιέρας του φετινού πρωταθλήματος ποδόσφαιρου.

Η αυλαία του εγχώριου ποδοσφαιρικού «μαραθωνίου» ανοίγει το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 20:00 με τους αγώνες Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης, ενώ την ίδια ημέρα διεξάγεται και το Παναιτωλικός-Ατρόμητος (22:00).

Η δράση θα συνεχιστεί την Κυριακή (24/08) οι με τα ματς Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (19:45), ΑΕΚ-Πανσερραϊκός (20:15) και ΠΑΟΚ-Λάρισα (21:00), ενώ το τελευταίο χρονικά ματς θα γίνει τη Δευτέρα (25/08) στις 19:30 με τη νεοφώτιστη Κηφισιά να δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, όπως το ανακοίνωσε σήμερα (11/8) η Super League:

23/8 20:00 Άρης – Βόλος

23/8 20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

23/8 20:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

24/8 19:45 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

24/8 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

24/8 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

25/8 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά