Η Super League ρίχνει… αυλαία για το 2025 με τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση που δεσπόζει είναι, ξεκάθαρα, το ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ενώ Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν εντός έδρας υποχρεώσεις.

Κομβικής σημασίας το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τους στόχους των δύο ομάδων. Για τους «ασπρόμαυρους», η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (2-0) τους έριξε στην τρίτη θέση και στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό κι ενώ Γενάρης και Φλεβάρης προβλέπονται «καυτοί» με… βαρβάτες υποχρεώσεις σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και UEFA Europa League. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους «πράσινους» που, ακόμη, προσπαθούν να μπουν στην πρώτη τετράδα. Η νίκη επί του Βόλου (2-1) ήταν προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά χρειάζεται κι άλλες τέτοιες η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Μετά την εξασφάλιση του άτυπου τίτλου του «πρωταθλητή χειμώνα» και της πρώτης θέσης στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει το 2025 στην κορυφή, καθώς υποδέχεται την Κηφισιά. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να μένει στο 0-0 με τον Άρη στου Χαριλάου – πρώτη απώλεια βαθμών μετά από επτά σερί νίκες – ενώ κι η Κηφισιά έρχεται από ισοπαλία, επίσης «λευκή», με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και τη διατήρησε στην οκτάδα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, με νωπές τις μνήμες από τη θριαμβευτική πρόκριση στους «16» του UEFA Conference League μετά το 3-2 επί της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και έχοντας… στην πλάτη της 11 νίκες στα 12 τελευταία ματς, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί επέστρεψαν, μετά από δυο σερί ήττες, στις επιτυχίες χάρη στο 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού, αλλά προ ημερών γνώρισαν την ήττα στο ίδιο γήπεδο από την Ένωση με 2-0 για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας Τρίπολης περιμένει τον Άρη, με τις δυο ομάδες σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση. Οι Αρκάδες συμπλήρωσαν έξι αγωνιστικές αήττητοι (2-4-0) υπό τις οδηγίες του Κρις Κόουλμαν ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν μόλις μια νίκη στα δέκα τελευταία ματς (πέντε ισοπαλίες, τέσσερις ήττες), με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο. Σε παρόμοια κατάσταση είναι Βόλος και Παναιτωλικός που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ζόρισε μέχρι τέλους τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο αλλά έπεσε από την τετράδα. Τα «καναρίνια», μετά από καλά αποτελέσματα κι εμφανίσεις με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, διασύρθηκαν από την ΑΕΚ (0-5) στο Αγρίνιο κι έχασαν την ευκαιρία να μπουν στα Play Off.

«Τελικός» είναι για την ΑΕΛ το ματς με τον Ατρόμητο στο AEL FC Arena. Η άφιξη του Σάββα Παντελίδη δεν έδωσε κάτι στους Θεσσαλούς που έχασαν «εύκολα» στη Λιβαδειά (3-0), έχοντας πια μόλις ένα βαθμό στα έξι τελευταία ματς. Οι Περιστεριώτες, από την άλλη, πήραν ανέλπιστη νίκη επί του ΠΑΟΚ – πρώτη εντός έδρας μετά από δέκα μήνες – επιστρέφοντας στις επιτυχίες μετά από έξι σερί ήττες. Παραμένουν, πάντως, χαμηλά. Όχι πιο χαμηλά, πάντως, από τον ουραγό Πανσερραϊκό. Τα «λιοντάρια» έχουν… χάσει τα δόντια τους, μετρούν οκτώ διαδοχικές ήττες ενώ δεν σκόραραν σε έξι από αυτές. Η γκρίνια άρχισε ήδη και για τον Ζεράρ Σαραγόσα και το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είναι καθοριστικό (και) για το μέλλον του Ισπανού. Βέβαια, οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου δείχνουν ασταμάτητοι και φορτσάρουν για την τετράδα, ανακάμπτοντας άμεσα μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-3) και την ισοπαλία στην Τρίπολη (1-1).

H 15η αγωνιστική:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Άρης (Novasports 2)

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 2)

20:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – ΑΕ Κηφισιά (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός (Novasports Prime)