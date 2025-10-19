Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Δύο μεγάλα ντέρμπι περιλαμβάνει το σημερινό (19/10) πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, καθώς η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena, ενώ ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης».

Οι δύο «δικέφαλοι» θα κοντραριστούν με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα καθώς όποιος το κατακτήσει θα απολαύσει την μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία. Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στο +2 από τους «ασπρόμαυρους» και λόγω έδρας προβάλλουν ως το λογικό φαβορί για να πάρουν το τρίποντο.

Αμφότεροι, πάντως, θα έχουν στην άκρη του μυαλού τους και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται εντός έδρας με την Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19:45 – OPAP Arena) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Λιλ (Πέμπτη 23/10, 22:00 – «Πιέρ Μορουάν») για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκλονιστικά είναι τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια ανάμεσα στις δυο ομάδες, με κεντρικό πρόσωπο τον Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ να έχει παρελθόν και με τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς.

Καθαρά αγωνιστικά, ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς, στο πρώτο του μεγάλο ντέρμπι στη χώρα μας, δεν υπολογίζει στα πλάνα του τους τραυματίες Περέιρα και Ζίνι, τον τιμωρημένο Ρέλβας, ενώ αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή είναι ο Μουκουντί που παλεύει να ξεπεράσει τον μυϊκό τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Αν τελικά δεν τα καταφέρει, παρτενέρ του Βίντα στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Χρυσόπουλος.

Πιθανή ενδεκάδα: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Χρυσόπουλος, Πήλιος, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μάριν, Κουτέσα, Ελίασον και Γιόβιτς.

Από την δική του πλευρά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, δεν υπολογίζει τους τραυματίες Παβλένκα, Χατσίδη, ενώ αμφίβολος είναι ο Ζίφκοβιτς που μετέχει στην αποστολή.

Πιθανή ενδεκάδα: Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στο έτερο ντέρμπι της βραδιάς, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός που τίθενται αντιμέτωποι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» «καίγονται» για τη νίκη, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση.

Οι «κιτρινόμαυροι» με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους δεν έχουν βρει ακόμη την επιθυμητή σταθερότητα και θέλουν το θετικό αποτέλεσμα και για ψυχολογικούς λόγους.

Οι «πράσινοι», από την άλλη, έδειξαν σαφή βελτίωση με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία τους αλλά έχουν μπροστά τους και το δύσκολο ταξίδι στην Ολλανδία όπου στο «Ντε Κάιπ» θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φέγενορντ (Πέμπτη 23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Στο παιχνίδι που ανοίγει χρονικά την αυλαία της σημερινής ημέρας, με νέο προπονητή στον πάγκο του, τον Κρις Κόουλμαν, ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» την αξιόμαχη Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, σε ένα ματς που δείχνει ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα.

Τέλος ο Βόλος περιμένει στο Πανθεσσαλικό τον αποδεκατισμένο από απουσίες Πανσερραϊκό, με τους δυο συλλόγους να προέρχονται από σημαντικές νίκες πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Στα αξιοσημείωτα λογίζεται το γεγονός ότι ο τεχνικός των γηπεδούχων Χουάν Φεράντο θα αντιμετωπίσει την περσινή του ομάδα.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

16:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕ Κηφισιά Νovasports Prime

17:30 Βόλος ΝΠΣ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός Νovasports Prime

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1