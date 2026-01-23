Με τον ΠΑΟΚ να ζητάει και να παίρνει αναβολή, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του, ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν τη δυνατότητα να προσπεράσουν τους «ασπρόμαυρους», αρκεί να καταφέρουν να υπερκεράσουν τα εμπόδια του Αστέρα Τρίπολης και του Βόλου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν (2-0) και, αντίστοιχα, λίγες ημέρες πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» (Τετάρτη 28/1, 22:00) που θα κρίνει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Βόλο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέκτησε την ψυχολογία της, κάτι που θα ήθελε πολύ να κάνει κι εκείνη του Χουάν Φεράντο. Η βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο (0-3) ήταν η τρίτη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια κι επέφερε πρόστιμο από τον Αχιλλέα Μπέο. Κι ας παραμένουν οι Θεσσαλοί μέσα στην οκτάδα, απ’ όπου δύσκολα θα βγουν ως το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» από τον Αστέρα Τρίπολης δοκιμάζεται η ΑΕΚ. Το παιχνίδι έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, ειδικά από την πλευρά των Αρκάδων. Οι οποίοι, μετά από τέσσερις αγωνιστικές δίχως νίκη (0-2-2 με 1-6 τέρματα) και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, προχώρησαν σε αλλαγή προπονητή, με τον Μίλαν Ράσταβατς να επιστρέφει για τρίτη θητεία, αντικαθιστώντας τον Κρις Κόουλμαν.

Παράλληλα, ο Αστέρας Τρίπολης είχε την ευκαιρία να… ανασυνταχθεί, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την περασμένη αγωνιστική. Αντίθετα, η ΑΕΚ, όχι μόνο έπαιξε αλλά κατάφερε και να κάνει ένα… restart μέσα στο 2026. Το επιβλητικό 4-0 επί του Παναθηναϊκού, με τα τέσσερα γκολ του Λούκα Γιόβιτς, ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία στου Χαριλάου και την ήττα-αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο.

«Εξάποντο» στην προσπάθεια για παραμονή στην κατηγορία είναι το ματς της ΑΕΛ με τον Πανσερραϊκό στο AEL FC Arena, με τις δύο ομάδες να έρχονται από νίκες-οξυγόνο.

Το «αλογάκι» επικράτησε 1-0 του Άρη, στην πρώτη φετινή εντός έδρας επιτυχία, τα «λιοντάρια» επιβλήθηκαν με 2-1 της Κηφισιάς, στην πρώτη νίκη μετά από 3,5 μήνες. Εύκολα γίνεται κατανοητή η κρισιμότητα του αγώνα.

Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πήρε διπλό σπουδαίας σημασίας στο Πανθεσσαλικό (0-3) και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις, όμως κίνδυνος ακόμη υπάρχει.

Οι «πράσινοι», μετά το… εφιαλτικό 4-0 από την ΑΕΚ, απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, εξασφάλισαν τη συμμετοχή στην ενδιάμεση φάση του Europa League και στο φινάλε της League Phase κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 29/1, 22:00) θα διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Στο πρωτάθλημα, πάντως, ορατός, αν και μακρινός, στόχος είναι μόνο αυτός της τετράδας.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης περιμένει τον φοβερό και τρομερό Λεβαδειακό, θέλοντας να κλείσει (κάποιες) από τις πληγές που του άνοιξε ο αποκλεισμός από το Κύπελλο, η ήττα από την ΑΕΛ, αλλά και η γενικότερα κάτω του μετρίου πορεία στη Super League.

Οι «πράσινοι», όμως, του Νίκου Παπαδόπουλου είναι εντυπωσιακοί, καθώς μετρούν τέσσερις διαδοχικές νίκες, ενώ πέρασαν και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί κοντράρονται με τον Παναιτωλικό στο Παγκρήτιο, θέλοντας να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την ήττα με 3-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ.

Βέβαια, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε πολλές απουσίες, με παίκτες-κλειδιά που επιστρέφουν για να παίξουν κόντρα στα «καναρίνια». Τα οποία είναι σε κάκιστη κατάσταση, όπως μαρτυρούν οι πέντε συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο – ήττες που έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Γιάννη Αναστασίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ Cosmote Sport 1

19:30 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ Novasports Prime

20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 2

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

16:00 Άρης – Λεβαδειακός Novasports Prime

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Novasports Prime

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ

Κηφισιά – ΠΑΟΚ